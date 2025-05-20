Враг не снижает активность на Новопавловском направлении, использует малые штурмовые группы, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Враг продолжает активные штурмовые действия на Новопавловском направлении. Каждый день оккупанты идут в атаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"В основном, действуют малые штурмовые группы. Враг ограничил применение бронированной техники из-за того, что наши бойцы активно применяют дроны. Оккупанты уже несколько месяцев штурмуют или на своих двоих (малая штурмовая группа 5-7 военнослужащих), или на мотоциклах, багги. Такие малые маневренные цели значительно труднее поразить нашим пилотам дронов. Но наши дронари и с такими угрозами научились справляться и успешно уничтожают вражескую пехоту. Каждый день враг несет значительные потери как в живой силе, так и в автомобильной, мототехнике", - отметил военный.

Враг действует шаблонно и пытается анализировать свои действия, менять направления ударов и тактику штурмовых действий. Россияне активно применяют РЭБ, чтобы подавить наши БпЛА. Также оккупанты применяют дроны с оптоволоконным кабелем, пытается парализовать нашу логистику, активно охотиться за автомобилями, бронированной техникой, артиллерийскими системами.

Самые тяжелые бои идут возле населенных пунктов Константинополь, Богатирь:

"Враг сосредоточил напротив нашей бригады, в частности 79 ОДШБр, значительную группировку: несколько мотострелковых соединений (36, 37 мотострелковые бригады), другие подразделения. Многие подразделения армии оккупантов уже потеряли боеспособность, были выведены от линии соприкосновения. К сожалению, враг еще имеет возможность проводить ротационные действия", - поделился Дрималовский.

