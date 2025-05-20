"Укроборонпром" домовився про спільне комплектування боєприпасів з KNDS - компанією-постачальником НАТО

Одне з підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" уклало меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA.

У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

"Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО", - розповідає генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Довідка:

KNDS Belgium - відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.