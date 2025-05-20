УКР
Новини Виробництво боєприпасів в Україні
"Укроборонпром" домовився про спільне комплектування боєприпасів з KNDS - компанією-постачальником НАТО

Одне з підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" уклало меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укроборонпрому".

У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

"Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО", - розповідає генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні

Довідка:

KNDS Belgium - відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.

боєприпаси (2339) Укроборонпром (1744)
KNDS Belgium SA чергова прокладка від Умєрова і турецького двору?
20.05.2025 14:15 Відповісти
Гарна новина...
20.05.2025 14:16 Відповісти
Буде тим меморандумом дірки на фронті затикати
20.05.2025 14:48 Відповісти
можливо і таке...через пів року..."Україна не отримали пострілів середнього калібру від бельгійської фірми KNDS Belgium SA. на суму вартості пострілів ,яку 100% виплатила з бюджету України.
20.05.2025 14:53 Відповісти
 
 