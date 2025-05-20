РУС
Новости Производство боеприпасов в Украине
"Укроборонпром" договорился о совместном комплектовании боеприпасов с KNDS - компанией-поставщиком НАТО

укроборонпром

Одно из предприятий Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" заключило меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укроборонпрома".

В документе говорится о намерении организовать совместное комплектование выстрелов среднего калибра. Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и воздушных целей, которые летят низко.

"Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО", - рассказывает генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" и Rheinmetall хотят создать совместное предприятие по производству артснарядов в Украине

Справка:

KNDS Belgium - известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.

Автор: 

боеприпасы (2399) Укроборонпром (1241)
KNDS Belgium SA чергова прокладка від Умєрова і турецького двору?
20.05.2025 14:15 Ответить
Гарна новина...
20.05.2025 14:16 Ответить
Буде тим меморандумом дірки на фронті затикати
20.05.2025 14:48 Ответить
можливо і таке...через пів року..."Україна не отримали пострілів середнього калібру від бельгійської фірми KNDS Belgium SA. на суму вартості пострілів ,яку 100% виплатила з бюджету України.
20.05.2025 14:53 Ответить
 
 