"Укроборонпром" договорился о совместном комплектовании боеприпасов с KNDS - компанией-поставщиком НАТО

Одно из предприятий Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" заключило меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA.

В документе говорится о намерении организовать совместное комплектование выстрелов среднего калибра. Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и воздушных целей, которые летят низко.

"Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО", - рассказывает генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

Справка:

KNDS Belgium - известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.