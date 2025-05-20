"Укроборонпром" договорился о совместном комплектовании боеприпасов с KNDS - компанией-поставщиком НАТО
Одно из предприятий Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" заключило меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укроборонпрома".
В документе говорится о намерении организовать совместное комплектование выстрелов среднего калибра. Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и воздушных целей, которые летят низко.
"Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО", - рассказывает генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.
Справка:
KNDS Belgium - известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль