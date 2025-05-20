УКР
Судді бояться ухвалювати рішення проти РНБО, - Разумков

рнбо

Згідно з даними судового реєстру, прецеденти скасування санкцій РНБО в судовому порядку вже мали місце, але надалі їх стане більше.

Про це заявив екс-спікер парламенту та колишній член РНБО Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Разумков наголосив, що калейдоскоп санкційних рішень рано чи пізно обернеться лавиною вердиктів Верховного Суду. Наразі, за його словами, більшість суддів бояться ухвалювати будь-які рішення.

"Серед суддів є багато порядних людей, але в умовах чинної системи координат вони бояться і не хочуть ухвалювати відповідні рішення, розуміючи, що наслідками можуть стати не лише кримінальні справи, а й мобілізація їхніх дітей та інші неприємності. Вони не хочуть приймати завідомо неправосудне рішення, бо розуміють, що рано чи пізно доведеться за нього відповідати. Але й ухвалювати рішення на користь громадян України поки не ризикують – через страх перед серйозними проблемами. Тому вони просто затягують процес", – розповів Разумков у коментарі РБК-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автори наводять один із перших відомих випадків – справа французького громадянина Дюрея Луї-Мішеля (Duray Louis-Michel), який до 2022 року тривалий час працював у BNP Paribas. Він виграв справу в першій інстанції Верховного Суду проти президента України Володимира Зеленського щодо скасування накладених на нього санкцій.

Другий приклад – справа ТОВ "Пробайк Плюс", у якій суд задовольнив позов, визнав указ президента про застосування персональних санкцій протиправним та скасував його.

"Згодом в ЗМІ з’явилася інформація, що суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та член Ради суддів України Володимир Кравчук повідомив Вищу раду правосуддя про тиск з боку СБУ. Йшлося саме про справу ТОВ "Пробайк Плюс", у якій Кравчук був головуючим. Після того як колегія суддів повністю задовольнила позов компанії, визнавши указ президента про санкції незаконним – СБУ скасувала допуск Кравчука до державної таємниці, а згодом голова Верховного Суду Станіслав Кравченко своїм наказом припинив його доступ до секретної інформації", - зазначається у розслідуванні.

У РБК повідомили, що наразі під санкціями перебувають понад півтори тисячі громадян України. Більшість із них – дві третини, мають російське громадянство і давно залишили країну.

"Але за останній рік актуальності набула нова тенденція: під обмеження потрапило 135 громадян України без подвійного громадянства, а з початку війни їх кількість досягла 188. Це означає, що майже 70% санкцій проти українців без "запасних паспортів" були накладені саме за минулий рік", - зазначають автори.

Читайте: РНБО запровадила санкції проти Арбузова, Клюєва, Поліщука та Шевцової

Нагадаємо, санкції в Україні вперше були застосовані за президентства Петра Порошенка. Але якщо за часів Порошенка санкції переважно застосовувалися до юридичних осіб, то справжнього розмаху практика їх накладення на фізичних осіб набула вже за президента Володимира Зеленського. І якщо спочатку санкції вводилися на три роки, то останнім часом їхній термін збільшився до десяти. Санкції охоплюють практично всі сфери життя: підсанкційна особа позбавляється права користуватися власним майном, розпоряджатися банківськими рахунками, офіційно працевлаштовуватись, запускати медіа. Більше того, забороняється користуватись громадським транспортом, включно з поїздами "Укрзалізниці".

Банда узурпувала владу...
20.05.2025 20:23
+12
Чи не цей разумков привів до влади це зелене лайно?
20.05.2025 20:35
+8
73% дурням подобаєтся. Головне, що би хрєнами грали на рояли. Все інще - фігня.
20.05.2025 20:30
Да, что есть то есть , судьи в Украине ВСЕ годы независимости работают больше на власть и на самих себя чем на Украину и её народ и с этим надо точно что то делать.
20.05.2025 20:22
Судді в Україні є судейською номерклатурою СССР. Також їх дітьми і внуками. "Сімейний підряд". При ссср вони працювали на владу і зараз. І влада є номенклатурою ссср. Так що вони зпрацювались в глибокому ссср і продовжують і далі.
20.05.2025 20:47
проспись
22.05.2025 23:02
Боюсь в Порошенка не вийде оскаржити рішення Зелі через суд. По досить простій причині, Портнов його ненавидить і ніколи не віддасть наказ суддям скасувати рішення. А без нього, самі розумієте.....
20.05.2025 20:26
Портнов не имеет влияния на ЕСПЧ. Порох пройдет здесь всю процедуру и подаст иск в ЕСПЧ. А потом бы я еще и Лондоне подал конкретно против Зеленского. Было бы "весело".
20.05.2025 20:33
І присудить йому ЄСПЧ 3400 євро компенсації......
Але наголос на пройде всю процедуру. З нашими судами, до 2136 року якраз і пройде.
20.05.2025 20:43
"...і не хочуть ухвалювати відповідні рішення, розуміючи, що наслідками можуть стати не лише кримінальні справи, а й мобілізація їхніх дітей та інші неприємностію". А висіти на одному каштані ,разом із лайноком і татаровым, буде краще?
20.05.2025 20:27
Зручний інструмент диктатури.
20.05.2025 20:33
Добре що є порядні судді. А те що коїться то взагалі, якійсь треш
20.05.2025 20:33
Зразу якось відчувалось, що олігархом обіцяно президентство Разумкову після Зеленського.
20.05.2025 21:17
Яким чином ?
20.05.2025 21:32
Ви у 2019-му перебували в анабіозі?
21.05.2025 12:19
Руками Разумкова росіяни через сн отримали верх,а потім через те ж сн-"зробили",як і інших перших помічників слуги
Що ж,тепер Разумков став найбільшим критиком сн через тгк Печерський пагорб.
20.05.2025 20:48
Зразу якось відчувалось, що в планах олігарха після Зеленського зробити президентом Разумкова за те що він приведе до влади Зеленського. Ну от тепер і почалась його розкрутка таким чином.
20.05.2025 21:35
То які ж після цього вони судді? Вони слуги безпредєльщика!
20.05.2025 21:23
судді потрібні будь якій владі!!!
так шо.....
суддівське кодло безсмертне!
як і мєнтовське, як і чиновниче!
чи, хтось може назвати суди чесними при інших президентах?
20.05.2025 21:25
Може суди вже не потрібні ? Нехай 5-6 "талановитих менеджерів" виносять вироки населенню. Дурням сподобаєтся. Навіть якщо їх на розстріл поведуть, все одно сподобаєтся.
20.05.2025 21:27
Суддя повинен бути суддею, а не дуполізом!!! Якщо суддя боїться йти проти беззаконня, то який це суддя!!!!
20.05.2025 21:32
Публічно -це справи Марченка, Антоненка,Червінського,ін.
Там нема ніяких "якщо",а реальні факти,що
"боїться йти проти беззаконня".
20.05.2025 21:42
 
 