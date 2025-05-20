Судьи боятся принимать решения против СНБО, - Разумков

Согласно данным судебного реестра, прецеденты отмены санкций СНБО в судебном порядке уже имели место, но в дальнейшем их станет больше.

Об этом заявил экс-спикер парламента и бывший член СНБО Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українскі новини.

Разумков отметил, что калейдоскоп санкционных решений рано или поздно обернется лавиной вердиктов Верховного Суда. Сейчас, по его словам, большинство судей боятся принимать любые решения.

"Среди судей есть много порядочных людей, но в условиях действующей системы координат они боятся и не хотят принимать соответствующие решения, понимая, что последствиями могут стать не только уголовные дела, но и мобилизация их детей и другие неприятности. Они не хотят принимать заведомо неправосудное решение, потому что понимают, что рано или поздно придется за него отвечать. Но и принимать решения в пользу граждан Украины пока не рискуют - из-за страха перед серьезными проблемами. Поэтому они просто затягивают процесс", - рассказал Разумков в комментарии РБК-Украина.

Авторы приводят один из первых известных случаев - дело французского гражданина Дюрея Луи-Мишеля (Duray Louis-Michel), который до 2022 года долгое время работал в BNP Paribas. Он выиграл дело в первой инстанции Верховного Суда против президента Украины Владимира Зеленского об отмене наложенных на него санкций.

Второй пример - дело ООО "Пробайк Плюс", в котором суд удовлетворил иск, признал указ президента о применении персональных санкций противоправным и отменил его.

"Впоследствии в СМИ появилась информация, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук сообщил Высшему совету правосудия о давлении со стороны СБУ. Речь шла именно о деле ООО "Пробайк Плюс", в котором Кравчук был председательствующим. После того как коллегия судей полностью удовлетворила иск компании, признав указ президента о санкциях незаконным - СБУ отменила допуск Кравчука к государственной тайне, а впоследствии председатель Верховного Суда Станислав Кравченко своим приказом прекратил его доступ к секретной информации", - отмечается в расследовании.

В РБК сообщили, что сейчас под санкциями находятся более полутора тысяч граждан Украины. Большинство из них - две трети, имеют российское гражданство и давно покинули страну.

"Но за последний год актуальность приобрела новая тенденция: под ограничения попало 135 граждан Украины без двойного гражданства, а с начала войны их количество достигло 188. Это означает, что почти 70% санкций против украинцев без "запасных паспортов" были наложены именно за прошлый год", - отмечают авторы.

Напомним, санкции в Украине впервые были применены при президентстве Петра Порошенко. Но если во времена Порошенко санкции преимущественно применялись к юридическим лицам, то настоящий размах практика их наложения на физических лиц приобрела уже при президенте Владимире Зеленском. И если сначала санкции вводились на три года, то в последнее время их срок увеличился до десяти. Санкции охватывают практически все сферы жизни: подсанкционное лицо лишается права пользоваться собственным имуществом, распоряжаться банковскими счетами, официально трудоустраиваться, запускать медиа. Более того, запрещается пользоваться общественным транспортом, включая поезда "Укрзалізниці".