Судьи боятся принимать решения против СНБО, - Разумков

рнбо

Согласно данным судебного реестра, прецеденты отмены санкций СНБО в судебном порядке уже имели место, но в дальнейшем их станет больше.

Об этом заявил экс-спикер парламента и бывший член СНБО Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українскі новини.

Разумков отметил, что калейдоскоп санкционных решений рано или поздно обернется лавиной вердиктов Верховного Суда. Сейчас, по его словам, большинство судей боятся принимать любые решения.

"Среди судей есть много порядочных людей, но в условиях действующей системы координат они боятся и не хотят принимать соответствующие решения, понимая, что последствиями могут стать не только уголовные дела, но и мобилизация их детей и другие неприятности. Они не хотят принимать заведомо неправосудное решение, потому что понимают, что рано или поздно придется за него отвечать. Но и принимать решения в пользу граждан Украины пока не рискуют - из-за страха перед серьезными проблемами. Поэтому они просто затягивают процесс", - рассказал Разумков в комментарии РБК-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Авторы приводят один из первых известных случаев - дело французского гражданина Дюрея Луи-Мишеля (Duray Louis-Michel), который до 2022 года долгое время работал в BNP Paribas. Он выиграл дело в первой инстанции Верховного Суда против президента Украины Владимира Зеленского об отмене наложенных на него санкций.

Второй пример - дело ООО "Пробайк Плюс", в котором суд удовлетворил иск, признал указ президента о применении персональных санкций противоправным и отменил его.

"Впоследствии в СМИ появилась информация, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук сообщил Высшему совету правосудия о давлении со стороны СБУ. Речь шла именно о деле ООО "Пробайк Плюс", в котором Кравчук был председательствующим. После того как коллегия судей полностью удовлетворила иск компании, признав указ президента о санкциях незаконным - СБУ отменила допуск Кравчука к государственной тайне, а впоследствии председатель Верховного Суда Станислав Кравченко своим приказом прекратил его доступ к секретной информации", - отмечается в расследовании.

В РБК сообщили, что сейчас под санкциями находятся более полутора тысяч граждан Украины. Большинство из них - две трети, имеют российское гражданство и давно покинули страну.

"Но за последний год актуальность приобрела новая тенденция: под ограничения попало 135 граждан Украины без двойного гражданства, а с начала войны их количество достигло 188. Это означает, что почти 70% санкций против украинцев без "запасных паспортов" были наложены именно за прошлый год", - отмечают авторы.

Читайте: СНБО ввел санкции против Арбузова, Клюева, Полищука и Шевцовой

Напомним, санкции в Украине впервые были применены при президентстве Петра Порошенко. Но если во времена Порошенко санкции преимущественно применялись к юридическим лицам, то настоящий размах практика их наложения на физических лиц приобрела уже при президенте Владимире Зеленском. И если сначала санкции вводились на три года, то в последнее время их срок увеличился до десяти. Санкции охватывают практически все сферы жизни: подсанкционное лицо лишается права пользоваться собственным имуществом, распоряжаться банковскими счетами, официально трудоустраиваться, запускать медиа. Более того, запрещается пользоваться общественным транспортом, включая поезда "Укрзалізниці".

санкции СНБО суд Разумков Дмитрий
Банда узурпувала владу...
+12
Чи не цей разумков привів до влади це зелене лайно?
73% дурням подобаєтся. Головне, що би хрєнами грали на рояли. Все інще - фігня.
Да, что есть то есть , судьи в Украине ВСЕ годы независимости работают больше на власть и на самих себя чем на Украину и её народ и с этим надо точно что то делать.
Судді в Україні є судейською номерклатурою СССР. Також їх дітьми і внуками. "Сімейний підряд". При ссср вони працювали на владу і зараз. І влада є номенклатурою ссср. Так що вони зпрацювались в глибокому ссср і продовжують і далі.
проспись
Банда узурпувала владу...
73% дурням подобаєтся. Головне, що би хрєнами грали на рояли. Все інще - фігня.
Боюсь в Порошенка не вийде оскаржити рішення Зелі через суд. По досить простій причині, Портнов його ненавидить і ніколи не віддасть наказ суддям скасувати рішення. А без нього, самі розумієте.....
Портнов не имеет влияния на ЕСПЧ. Порох пройдет здесь всю процедуру и подаст иск в ЕСПЧ. А потом бы я еще и Лондоне подал конкретно против Зеленского. Было бы "весело".
І присудить йому ЄСПЧ 3400 євро компенсації......
Але наголос на пройде всю процедуру. З нашими судами, до 2136 року якраз і пройде.
"...і не хочуть ухвалювати відповідні рішення, розуміючи, що наслідками можуть стати не лише кримінальні справи, а й мобілізація їхніх дітей та інші неприємностію". А висіти на одному каштані ,разом із лайноком і татаровим, буде краще?
Зручний інструмент диктатури.
Добре що є порядні судді. А те що коїться то взагалі, якійсь треш
Чи не цей разумков привів до влади це зелене лайно?
Зразу якось відчувалось, що олігархом обіцяно президентство Разумкову після Зеленського.
Яким чином ?
Ви у 2019-му перебували в анабіозі?
Руками Разумкова росіяни через сн отримали верх,а потім через те ж сн-"зробили",як і інших перших помічників слуги
Що ж,тепер Разумков став найбільшим критиком сн через тгк Печерський пагорб.
Зразу якось відчувалось, що в планах олігарха після Зеленського зробити президентом Разумкова за те що він приведе до влади Зеленського. Ну от тепер і почалась його розкрутка таким чином.
То які ж після цього вони судді? Вони слуги безпредєльщика!
судді потрібні будь якій владі!!!
так шо.....
суддівське кодло безсмертне!
як і мєнтовське, як і чиновниче!
чи, хтось може назвати суди чесними при інших президентах?
Може суди вже не потрібні ? Нехай 5-6 "талановитих менеджерів" виносять вироки населенню. Дурням сподобаєтся. Навіть якщо їх на розстріл поведуть, все одно сподобаєтся.
Суддя повинен бути суддею, а не дуполізом!!! Якщо суддя боїться йти проти беззаконня, то який це суддя!!!!
Публічно -це справи Марченка, Антоненка,Червінського,ін.
Там нема ніяких "якщо",а реальні факти,що
"боїться йти проти беззаконня".
