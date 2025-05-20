Київську митрополію УПЦ перевірять щодо зв’язку з РПЦ, - Єленський

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті перевірить київську митрополію УПЦ на зв’язок із забороненою в Україні Російською православною церквою.

Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що існує кілька ознак, за якими будуть визначати, чи пов’язана релігійна організація з Росією.

"Закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій містить сім ознак афіліації релігійної організації із забороненою в Україні Російською православною церквою. Ми будемо йти по цих ознаках. Наприклад, релігійна організація, щодо якої здійснюється дослідження про афіліацію, є складовою частиною забороненої релігійної організації, тобто РПЦ. Далі – керівники тієї організації, яку ми досліджуємо, входять в керівні органи РПЦ. Вони є членами синоду РПЦ, вони є членами так званого міжсоборної присутності РПЦ, вони є членами архієрейського собору РПЦ і так далі", – пояснив Єленський.

Він також розповів, що потрібно необхідно зробити керівництву УПЦ, щоб не потрапити під заборону:

"Якщо буде зроблено заяву про те, що ми виходимо з синоду РПЦ, ми виходимо з синодальних комісій, ми виходимо з архієрейського собору, тоді цей закон не застосовується до досліджуваної нами релігійної організації. Якщо всі ознаки афіліації буде усунуто, для нас цього буде достатньо"

За словами Єленського, якщо зв’язок з РПЦ не буде усунуто протягом місяця, київську митрополію УПЦ ліквідовуватимуть через суд.

