Київську митрополію УПЦ перевірять щодо зв’язку з РПЦ, - Єленський
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті перевірить київську митрополію УПЦ на зв’язок із забороненою в Україні Російською православною церквою.
Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він зазначив, що існує кілька ознак, за якими будуть визначати, чи пов’язана релігійна організація з Росією.
"Закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій містить сім ознак афіліації релігійної організації із забороненою в Україні Російською православною церквою. Ми будемо йти по цих ознаках. Наприклад, релігійна організація, щодо якої здійснюється дослідження про афіліацію, є складовою частиною забороненої релігійної організації, тобто РПЦ. Далі – керівники тієї організації, яку ми досліджуємо, входять в керівні органи РПЦ. Вони є членами синоду РПЦ, вони є членами так званого міжсоборної присутності РПЦ, вони є членами архієрейського собору РПЦ і так далі", – пояснив Єленський.
Він також розповів, що потрібно необхідно зробити керівництву УПЦ, щоб не потрапити під заборону:
"Якщо буде зроблено заяву про те, що ми виходимо з синоду РПЦ, ми виходимо з синодальних комісій, ми виходимо з архієрейського собору, тоді цей закон не застосовується до досліджуваної нами релігійної організації. Якщо всі ознаки афіліації буде усунуто, для нас цього буде достатньо"
За словами Єленського, якщо зв’язок з РПЦ не буде усунуто протягом місяця, київську митрополію УПЦ ліквідовуватимуть через суд.
А ми тут бодіДЕЮІЛДЕРА сварим а тут такі дов...би.
Сьогодні спливає 9 місяців, які Верховна Рада надала парафіям московського патріархату в Україні для того, щоб вони «народили» розірвання звʼязків із москвою!
Вони, звичайно ж, плювали на Україну і її закони!
Відповідно Закону про заборону в Україні так званої "упц"-московського патріархату. Законом було дано можливість на протязі 9 місяців розірвати звязки з московським патріархатом-сатаністами.
Пройшло 9 місяців так звана "упц"-московського патріархату не народила - не розірвала офіційно-юридично звязки з сатанинською москвою і вирішили залишитися, як були в звязках з московським патріархатом так і продовжують бути.
20 травня 2025 року закон про заборону "упц"-московського патріархату набуває законної сили і кожна громада, село, селище, місто мають право вимагати звільнити храми від московських попів і все майно передати справжній законній українській церкві ПЦУ.
"Ворог іде туди, де програє вчитель та священник", - так колись сказав "Залізний канцлер" Отто фон Бісмарк. В цьому виразі означає місце, де росіянин навчає, а московський священик проводить службу. Зазвичай, вчителі працюють в школах, а священики в церквах.
Тут вже одне з двох: або ми їх, або вони нас!
Олександер Турчинов
всі місця очищені , продизинііковагі і освячені українцями