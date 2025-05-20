УКР
1 682 13

Київську митрополію УПЦ перевірять щодо зв’язку з РПЦ, - Єленський

Віктор Єленський

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті перевірить київську митрополію УПЦ на зв’язок із забороненою в Україні Російською православною церквою.

Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що існує кілька ознак, за якими будуть визначати, чи пов’язана релігійна організація з Росією.

"Закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій містить сім ознак афіліації релігійної організації із забороненою в Україні Російською православною церквою. Ми будемо йти по цих ознаках. Наприклад, релігійна організація, щодо якої здійснюється дослідження про афіліацію, є складовою частиною забороненої релігійної організації, тобто РПЦ. Далі – керівники тієї організації, яку ми досліджуємо, входять в керівні органи РПЦ. Вони є членами синоду РПЦ, вони є членами так званого міжсоборної присутності РПЦ, вони є членами архієрейського собору РПЦ і так далі", – пояснив Єленський.

Читайте: Держава не вимагає від УПЦ МП змінити літургійні звичаї, мову чи календар, а лише розірвати зв’язок з РПЦ, - Держетнополітики

Він також розповів, що потрібно необхідно зробити керівництву УПЦ, щоб не потрапити під заборону:

"Якщо буде зроблено заяву про те, що ми виходимо з синоду РПЦ, ми виходимо з синодальних комісій, ми виходимо з архієрейського собору, тоді цей закон не застосовується до досліджуваної нами релігійної організації. Якщо всі ознаки афіліації буде усунуто, для нас цього буде достатньо"

За словами Єленського, якщо зв’язок з РПЦ не буде усунуто протягом місяця, київську митрополію УПЦ ліквідовуватимуть через суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський патріархат є безпосереднім учасником агресії проти України, - голова Держетнополітики Єленський

+16
9 месяцев уже давно прошло. Нужны не озабоченность и очередная проверка, нужно конкретное решение по этому филиалу ФСБ\РПЦ.
20.05.2025 20:56 Відповісти
+12
а перевіряти будуть інші агенти ФСБ?
20.05.2025 20:58 Відповісти
+10
Чому до цього часу не заборонили цю проросійську секту?
20.05.2025 21:22 Відповісти
Та не може бути, щоб всі майже 90 українських митрополитів та архієпископів на чолі з Онуфрієм (Боже, скільки тих запр-ців!) з церковного календаря РПЦ на 2025 рік, який видав путінський Гундяєв в кінці 2024 року, не входили в його когорту. Це ж свідчить, що вони всі - заслужені люди у тих кацапських виродків і вбивць. І на них працюють, заслужили. Про це навіть не соромляться повідомити релігійному українству та Державній службі ДЕСС.
21.05.2025 01:24 Відповісти
Довбойоби.
А ми тут бодіДЕЮІЛДЕРА сварим а тут такі дов...би.
20.05.2025 21:20 Відповісти
Та коли вже закриють це кубло мокшанське???
20.05.2025 21:30 Відповісти
ДЕДЛАЙН СЬОГОДНІ!

Сьогодні спливає 9 місяців, які Верховна Рада надала парафіям московського патріархату в Україні для того, щоб вони «народили» розірвання звʼязків із москвою!

Вони, звичайно ж, плювали на Україну і її закони!

Відповідно Закону про заборону в Україні так званої "упц"-московського патріархату. Законом було дано можливість на протязі 9 місяців розірвати звязки з московським патріархатом-сатаністами.

Пройшло 9 місяців так звана "упц"-московського патріархату не народила - не розірвала офіційно-юридично звязки з сатанинською москвою і вирішили залишитися, як були в звязках з московським патріархатом так і продовжують бути.

20 травня 2025 року закон про заборону "упц"-московського патріархату набуває законної сили і кожна громада, село, селище, місто мають право вимагати звільнити храми від московських попів і все майно передати справжній законній українській церкві ПЦУ.

"Ворог іде туди, де програє вчитель та священник", - так колись сказав "Залізний канцлер" Отто фон Бісмарк. В цьому виразі означає місце, де росіянин навчає, а московський священик проводить службу. Зазвичай, вчителі працюють в школах, а священики в церквах.

Тут вже одне з двох: або ми їх, або вони нас!
Олександер Турчинов
20.05.2025 21:43 Відповісти
А вкрадену панагію повернуть із рашки?
20.05.2025 22:21 Відповісти
москво сатанинський анклав повинен бути не заборонений а знищений як пряма загроза безпеці України ...
всі місця очищені , продизинііковагі і освячені українцями
20.05.2025 22:30 Відповісти
Так це і є рпц! Лише в Україні.
20.05.2025 22:36 Відповісти
А в Хмельницький їде онуфрій зі сворою шпигунів в чорних платтях з погонами і...?
20.05.2025 22:52 Відповісти
... а перевіряючі будуть чиновники, які ходять до мордорської церкви
21.05.2025 08:20 Відповісти
 
 