Киевскую митрополию УПЦ проверят на связь с РПЦ, - Еленский
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести проверит киевскую митрополию УПЦ на связь с запрещенной в Украине Русской православной церковью.
Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он отметил, что существует несколько признаков, по которым будут определять, связана ли религиозная организация с Россией.
"Закон о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций содержит семь признаков аффилиации религиозной организации с запрещенной в Украине Русской православной церковью. Мы будем идти по этим признакам. Например, религиозная организация, в отношении которой осуществляется исследование об аффилиации, является составной частью запрещенной религиозной организации, то есть РПЦ. Далее - руководители той организации, которую мы исследуем, входят в руководящие органы РПЦ. Они являются членами синода РПЦ, они являются членами так называемого межсоборного присутствия РПЦ, они являются членами архиерейского собора РПЦ и так далее", - пояснил Еленский.
Он также рассказал, что нужно необходимо сделать руководству УПЦ, чтобы не попасть под запрет:
"Если будет сделано заявление о том, что мы выходим из синода РПЦ, мы выходим из синодальных комиссий, мы выходим из архиерейского собора, тогда этот закон не применяется к исследуемой нами религиозной организации. Если все признаки аффилиации будут устранены, для нас этого будет достаточно"
По словам Еленского, если связь с РПЦ не будет устранена в течение месяца, киевскую митрополию УПЦ будут ликвидировать через суд.
А ми тут бодіДЕЮІЛДЕРА сварим а тут такі дов...би.
Сьогодні спливає 9 місяців, які Верховна Рада надала парафіям московського патріархату в Україні для того, щоб вони «народили» розірвання звʼязків із москвою!
Вони, звичайно ж, плювали на Україну і її закони!
Відповідно Закону про заборону в Україні так званої "упц"-московського патріархату. Законом було дано можливість на протязі 9 місяців розірвати звязки з московським патріархатом-сатаністами.
Пройшло 9 місяців так звана "упц"-московського патріархату не народила - не розірвала офіційно-юридично звязки з сатанинською москвою і вирішили залишитися, як були в звязках з московським патріархатом так і продовжують бути.
20 травня 2025 року закон про заборону "упц"-московського патріархату набуває законної сили і кожна громада, село, селище, місто мають право вимагати звільнити храми від московських попів і все майно передати справжній законній українській церкві ПЦУ.
"Ворог іде туди, де програє вчитель та священник", - так колись сказав "Залізний канцлер" Отто фон Бісмарк. В цьому виразі означає місце, де росіянин навчає, а московський священик проводить службу. Зазвичай, вчителі працюють в школах, а священики в церквах.
Тут вже одне з двох: або ми їх, або вони нас!
Олександер Турчинов
всі місця очищені , продизинііковагі і освячені українцями