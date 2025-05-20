РУС
Киевскую митрополию УПЦ проверят на связь с РПЦ, - Еленский

Виктор Еленский

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести проверит киевскую митрополию УПЦ на связь с запрещенной в Украине Русской православной церковью.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что существует несколько признаков, по которым будут определять, связана ли религиозная организация с Россией.

"Закон о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций содержит семь признаков аффилиации религиозной организации с запрещенной в Украине Русской православной церковью. Мы будем идти по этим признакам. Например, религиозная организация, в отношении которой осуществляется исследование об аффилиации, является составной частью запрещенной религиозной организации, то есть РПЦ. Далее - руководители той организации, которую мы исследуем, входят в руководящие органы РПЦ. Они являются членами синода РПЦ, они являются членами так называемого межсоборного присутствия РПЦ, они являются членами архиерейского собора РПЦ и так далее", - пояснил Еленский.

Читайте: Государство не требует от УПЦ МП изменить литургические обычаи, язык или календарь, а лишь разорвать связь с РПЦ, - Госэтнополитики

Он также рассказал, что нужно необходимо сделать руководству УПЦ, чтобы не попасть под запрет:

"Если будет сделано заявление о том, что мы выходим из синода РПЦ, мы выходим из синодальных комиссий, мы выходим из архиерейского собора, тогда этот закон не применяется к исследуемой нами религиозной организации. Если все признаки аффилиации будут устранены, для нас этого будет достаточно"

По словам Еленского, если связь с РПЦ не будет устранена в течение месяца, киевскую митрополию УПЦ будут ликвидировать через суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский патриархат является непосредственным участником агрессии против Украины, - глава Госэтнополитики Еленский

Топ комментарии
+16
9 месяцев уже давно прошло. Нужны не озабоченность и очередная проверка, нужно конкретное решение по этому филиалу ФСБ\РПЦ.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:56 Ответить
+12
а перевіряти будуть інші агенти ФСБ?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:58 Ответить
+10
Чому до цього часу не заборонили цю проросійську секту?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:22 Ответить
Та не може бути, щоб всі майже 90 українських митрополитів та архієпископів на чолі з Онуфрієм (Боже, скільки тих запр-ців!) з церковного календаря РПЦ на 2025 рік, який видав путінський Гундяєв в кінці 2024 року, не входили в його когорту. Це ж свідчить, що вони всі - заслужені люди у тих кацапських виродків і вбивць. І на них працюють, заслужили. Про це навіть не соромляться повідомити релігійному українству та Державній службі ДЕСС.
показать весь комментарий
21.05.2025 01:24 Ответить
Довбойоби.
А ми тут бодіДЕЮІЛДЕРА сварим а тут такі дов...би.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:20 Ответить
Та коли вже закриють це кубло мокшанське???
показать весь комментарий
20.05.2025 21:30 Ответить
ДЕДЛАЙН СЬОГОДНІ!

Сьогодні спливає 9 місяців, які Верховна Рада надала парафіям московського патріархату в Україні для того, щоб вони «народили» розірвання звʼязків із москвою!

Вони, звичайно ж, плювали на Україну і її закони!

Відповідно Закону про заборону в Україні так званої "упц"-московського патріархату. Законом було дано можливість на протязі 9 місяців розірвати звязки з московським патріархатом-сатаністами.

Пройшло 9 місяців так звана "упц"-московського патріархату не народила - не розірвала офіційно-юридично звязки з сатанинською москвою і вирішили залишитися, як були в звязках з московським патріархатом так і продовжують бути.

20 травня 2025 року закон про заборону "упц"-московського патріархату набуває законної сили і кожна громада, село, селище, місто мають право вимагати звільнити храми від московських попів і все майно передати справжній законній українській церкві ПЦУ.

"Ворог іде туди, де програє вчитель та священник", - так колись сказав "Залізний канцлер" Отто фон Бісмарк. В цьому виразі означає місце, де росіянин навчає, а московський священик проводить службу. Зазвичай, вчителі працюють в школах, а священики в церквах.

Тут вже одне з двох: або ми їх, або вони нас!
Олександер Турчинов
показать весь комментарий
20.05.2025 21:43 Ответить
А вкрадену панагію повернуть із рашки?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:21 Ответить
москво сатанинський анклав повинен бути не заборонений а знищений як пряма загроза безпеці України ...
всі місця очищені , продизинііковагі і освячені українцями
показать весь комментарий
20.05.2025 22:30 Ответить
Так це і є рпц! Лише в Україні.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:36 Ответить
А в Хмельницький їде онуфрій зі сворою шпигунів в чорних платтях з погонами і...?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:52 Ответить
... а перевіряючі будуть чиновники, які ходять до мордорської церкви
показать весь комментарий
21.05.2025 08:20 Ответить
 
 