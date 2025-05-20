Киевскую митрополию УПЦ проверят на связь с РПЦ, - Еленский

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести проверит киевскую митрополию УПЦ на связь с запрещенной в Украине Русской православной церковью.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что существует несколько признаков, по которым будут определять, связана ли религиозная организация с Россией.

"Закон о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций содержит семь признаков аффилиации религиозной организации с запрещенной в Украине Русской православной церковью. Мы будем идти по этим признакам. Например, религиозная организация, в отношении которой осуществляется исследование об аффилиации, является составной частью запрещенной религиозной организации, то есть РПЦ. Далее - руководители той организации, которую мы исследуем, входят в руководящие органы РПЦ. Они являются членами синода РПЦ, они являются членами так называемого межсоборного присутствия РПЦ, они являются членами архиерейского собора РПЦ и так далее", - пояснил Еленский.

Он также рассказал, что нужно необходимо сделать руководству УПЦ, чтобы не попасть под запрет:

"Если будет сделано заявление о том, что мы выходим из синода РПЦ, мы выходим из синодальных комиссий, мы выходим из архиерейского собора, тогда этот закон не применяется к исследуемой нами религиозной организации. Если все признаки аффилиации будут устранены, для нас этого будет достаточно"

По словам Еленского, если связь с РПЦ не будет устранена в течение месяца, киевскую митрополию УПЦ будут ликвидировать через суд.

