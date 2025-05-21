1 135 3
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили
В ніч на 20 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
