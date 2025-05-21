УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 20 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: РФ встановлює нову бойову частину на "шахеди", збільшуючи руйнівний ефект, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4749) Повітряні сили (2964) повітряна тривога (964) Шахед (1412)
Бийте у відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
21.05.2025 01:18 Відповісти
Якого чорта лисого ця кацапня знову і знову не дає
нам спокійно жити ?
Коли вже знищать кремлівського живодера і терориста ху@ла ,
який немає права на життя ?
21.05.2025 01:19 Відповісти
Треба було починати з 1991р. чистити Україну від всіх кацапів, які були за національністю росіяни, юдеї та ін. з срср , і які прагнули російського в Україні. Біда в тім, що комуняки, яких було достатньо й серед українців завадили. Нам свою нечисть з рф в Україну привели ті, кому до сих пір не довподоби українська мова, культура та український народ. Проте, настане час і жодного москаля не буде в Україні. Ворогам України- смерть!
показати весь коментар
21.05.2025 06:38 Відповісти
 
 