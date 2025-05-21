РУС
Россияне запускали по Украине ударные БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 20 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

Читайте: РФ устанавливает новую боевую часть на "Шахеды", увеличивая разрушительный эффект, - СМИ. ФОТОрепортаж

беспилотник (4144) Воздушные силы (2625) воздушная тревога (834) Шахед (1407)
Бийте у відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
21.05.2025 01:18 Ответить
Якого чорта лисого ця кацапня знову і знову не дає
нам спокійно жити ?
Коли вже знищать кремлівського живодера і терориста ху@ла ,
який немає права на життя ?
21.05.2025 01:19 Ответить
Треба було починати з 1991р. чистити Україну від всіх кацапів, які були за національністю росіяни, юдеї та ін. з срср , і які прагнули російського в Україні. Біда в тім, що комуняки, яких було достатньо й серед українців завадили. Нам свою нечисть з рф в Україну привели ті, кому до сих пір не довподоби українська мова, культура та український народ. Проте, настане час і жодного москаля не буде в Україні. Ворогам України- смерть!
21.05.2025 06:38 Ответить
 
 