Россияне запускали по Украине ударные БПЛА, - Воздушные Силы
В ночь на 20 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.
нам спокійно жити ?
Коли вже знищать кремлівського живодера і терориста ху@ла ,
який немає права на життя ?