Россияне запускали по Украине ударные БПЛА, - Воздушные Силы

В ночь на 20 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

