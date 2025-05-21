Росія атакувала безпілотником Білозерку на Херсонщині: поранені п’ятеро жінок

Вранці 21 травня російська армія атакувала селище Білозерка на Херсонщині за допомогою безпілотника. Внаслідок удару поранення дістали п’ятеро жінок.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

У 62-річної місцевої жительки діагностовано вибухову травму, контузію, поранення грудної клітки та ніг. Її доправили до лікарні для дообстеження.

Пізніше ОВА поінформувала про ще трьох постраждалих:

67-річна жінка - контузія, вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма;

61-річна - поранення грудної клітки, плеча, ноги, вибухова травма;

47-річна - контузія, уламкові поранення рук і ніг, вибухова та черепно-мозкова травми;

Після в ОВА додали, що до лікарні звернулась ще одна постаждала 54-річна жінка - вибухова травма і контузія, лікуватиметься амбулаторно.

Усім постраждалим надана медична допомога.

