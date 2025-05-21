Россия атаковала беспилотником Белозерку на Херсонщине: ранены пять женщин
Утром 21 мая российская армия атаковала поселок Белозерка в Херсонской области с помощью беспилотника. В результате удара ранения получили пять женщин.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
У 62-летней местной жительницы диагностирована взрывная травма, контузия, ранения грудной клетки и ног. Ее доставили в больницу для дообследования.
Позже ОВА проинформировала о еще трех пострадавших:
-
67-летняя женщина - контузия, взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма;
-
61-летняя - ранение грудной клетки, плеча, ноги, взрывная травма;
-
47-летняя - контузия, осколочные ранения рук и ног, взрывная и черепно-мозговая травмы;
После в ОВА добавили, что в больницу обратилась еще одна пострадавшая 54-летняя женщина - взрывная травма и контузия, будет лечиться амбулаторно.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
