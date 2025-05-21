Россия атаковала беспилотником Белозерку на Херсонщине: ранены пять женщин

Утром 21 мая российская армия атаковала поселок Белозерка в Херсонской области с помощью беспилотника. В результате удара ранения получили пять женщин.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

У 62-летней местной жительницы диагностирована взрывная травма, контузия, ранения грудной клетки и ног. Ее доставили в больницу для дообследования.

Позже ОВА проинформировала о еще трех пострадавших:

67-летняя женщина - контузия, взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма;

61-летняя - ранение грудной клетки, плеча, ноги, взрывная травма;

47-летняя - контузия, осколочные ранения рук и ног, взрывная и черепно-мозговая травмы;

После в ОВА добавили, что в больницу обратилась еще одна пострадавшая 54-летняя женщина - взрывная травма и контузия, будет лечиться амбулаторно.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

