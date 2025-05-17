Сутки на Херсонщине: враг атаковал гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов. Утром нанес удар по коммунальщикам в Херсоне. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 16 мая, российские захватчики из артиллерии, минометов и БПЛА били по гражданской инфраструктуре Херсонского и Бериславского районов. Утром 17 мая атаковали FPV-дроном мусоровоз в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области и Херсонской ГВА.

Около девяти утра 17 мая враг FPV-дроном атаковал мусоровоз в Херсоне. Один из коммунальщиков получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу, медики проводят дообследование. Также в результате российского удара пострадали еще двое работников коммунальной службы. У обоих - контузия и минно-взрывная травма. Сейчас пострадавших дообследуют в больнице.

Удары по области за минувшие сутки

Утром 16 мая военные РФ сбросили взрывчатку на жилой квартал Берислава. Погиб 51-летний мужчина, 72-летний местный житель получил контузию и осколочное ранение руки.

Вблизи Новотягинки военные оккупационной армии осуществили сброс с БПЛА на гражданский автомобиль, который уничтожен. В результате удара погиб 41-летний водитель.

В Белозерке в результате артобстрела пострадал 34-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Повреждены многоквартирный и частный дома, газопровод.

В Урожайном оккупанты целенаправленно ударили FPV-дроном по грузовику с гуманитарной помощью. Транспортное средство и часть пакетов повреждены.

В Гавриловке оккупанты направили дрон типа "FPV" на частный дом, который поврежден.

Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Ингульце.

Из-за дроновую атаку поврежден частный дом в Антоновке.

Обстрелы Херсона 16 мая

Утром российские войска почти час били из артиллерии по Центральному району Херсона. Получили повреждения здания железнодорожной инфраструктуры, вагон поезда, тепловоз, три частных дома, газопровод, пивоварня, автомобиль, произошел пожар в нежилом здании. За медицинской помощью обратился 46-летний мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

Под вражеский артобстрел попали и работники городской военной администрации, которые грузили гуманитарную помощь. Получили ранения трое социальных работников в возрасте 33, 36 и 40 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ушибы и острую реакцию на стресс. Транспортное средство получило повреждения.

Днем артудары возобновились, получили повреждения частный дом в микрорайоне "Северный" и многоквартирный дом в центральной части города.

В Днепровском района российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль, который загорелся. Пострадали 56-летняя женщина и 58-летний мужчина, у обоих взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Позже в том же районе из-за сброса взрывчатки с беспилотников ранены двое прохожих в возрасте 28 и 61 год, а также 43-летний работник АЗС. У людей взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. Повреждены АЗС, газовоз и два частных дома.

В Корабельном районе под атаки вражеских дронов попали двое мужчин в возрасте 43 и 72 года. Оба получили взрывные травмы, контузии, ссадины и ушибы.

