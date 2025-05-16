В течение дня россияне атаковали Херсон и область дронами и артиллерией: 10 человек пострадали.
В течение дня 16 мая российские войска атаковали Херсон и Херсонскую область дронами и из артиллерии: 10 человек пострадали, поврежден вокзал на гуманитарное авто
Херсон
- В Центральном районе вследствие обстрела пострадали трое социальных работников Херсонской ГВА. 33-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча. Еще у двух мужчин, 36 и 40 лет, - острая реакция на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
В Центральном районе под удар российского БпЛА попал 43-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение ноги.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Стало известно о еще одном пострадавшем вследствие атаки российского дрона в Центральном районе Херсона.
Сейчас в больнице оперируют 61-летнего мужчину. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Пострадал 46-летний мужчина.
Он самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего - минно-взрывная травма и контузия.
Около 18:00 российские войска снова атаковали Херсон с БпЛА.
Под вражеский удар в Центральном районе попал 28-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму.
Сейчас медики его дообследуют.
Ориентировочно в 18:40 армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на 72-летнего мужчину в Корабельном районе.
Пострадавший получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ссадины головы.
Бригада "скорой" оказала ему помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
Берислав
- Российская оккупационная армия сбросила взрывчатку с БпЛА на жителя Берислава. 72-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и ранение предплечья. Врачи оказали ему необходимую медпомощь.
Антоновка
- За медпомощью обратился житель Антоновки, который вчера попал под удар российского дрона. У 76-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Урожайное
- Сегодня около 11:30 в селе Урожайное российский FPV-дрон атаковал грузовик с гуманитарной помощью, которую доставляла организация "ADRA Ukraine". К счастью, никто не пострадал.
Также сообщалось о том, что РФ ударила по вокзалу в Херсоне: повреждено здание и один из вагонов.
