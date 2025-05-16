Россия атаковала гражданский автомобиль в Херсоне: есть раненые. ВИДЕО
В Херсоне около 10:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки автомобиль загорелся. Ранения получили двое гражданских - 55-летняя женщина и 58-летний мужчина. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, под обстрел попала жилая застройка в Центральном районе города. В частных домах зафиксированы повреждения: побитые стены, разбитые окна.
