Россия атаковала гражданский автомобиль в Херсоне: есть раненые. ВИДЕО

В Херсоне около 10:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки автомобиль загорелся. Ранения получили двое гражданских - 55-летняя женщина и 58-летний мужчина. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, под обстрел попала жилая застройка в Центральном районе города. В частных домах зафиксированы повреждения: побитые стены, разбитые окна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по вокзалу в Херсоне: повреждено здание и один из вагонов. ФОТО

