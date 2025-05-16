УКР
Росія атакувала цивільну автівку в Херсоні: є поранені. ВIДЕО

У Херсоні близько 10:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки автівка загорілася. Поранень зазнали двоє цивільних - 55-річна жінка та 58-річний чоловік. У них діагностували вибухові й черепно-мозкові травми, а також контузії. Постраждалим надають медичну допомогу.

Крім того, під обстріл потрапила житлова забудова у Центральному районі міста. У приватних оселях зафіксовано пошкодження: побиті стіни, розбиті вікна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по вокзалу в Херсоні: пошкоджено будівлю та один із вагонів. ФОТО

