Протягом дня росіяни атакували Херсон і область дронами та з артилерії: 10 людей постраждало

Протягом дня 16 травня російські війська атакували Херсон і Херсонську область дронами та з артилерії: 10 людей постраждало, пошкоджено вокзал на гуманітарне авто

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

Херсон

У Центральному районі внаслідок обстрілу постраждали троє соціальних працівників Херсонської МВА. 33-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та забій плеча. Ще у двох чоловіків, 36 і 40 років, — гостра реакція на стрес. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

У Центральному районі під удар російського БпЛА потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги. Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки російського дрона у Центральному районі Херсона. Нині у лікарні оперують 61-річного чоловіка. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Постраждав 46-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого - мінно-вибухова травма та контузія.

Близько 18:00 російські війська знову атакували Херсон з БпЛА. Під ворожий удар у Центральному районі потрапив 28-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують.

Орієнтовно о 18:40 армія рф скинула вибухівку з дрона на 72-річного чоловіка у Корабельному районі. Потерпілий дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та садна голови. Бригада "швидкої" надала йому допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Читайте: Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка

Берислав

Російська окупаційна армія скинула вибухівку з БпЛА на жителя Берислава.Чоловік, 72 років, отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя. Лікарі надали йому необхідну меддопомогу.

Антонівка

За меддопомогою звернувся житель Антонівки, котрий вчора потрапив під удар російського дрона. У 76-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також дивіться: Росія атакувала цивільну автівку в Херсоні: є поранені. ВIДЕО

Урожайне

Сьогодні близько 11:30 у селі Урожайне російський FPV-дрон атакував вантажівку з гуманітарною допомогою, яку доставляла організація "ADRA Ukraine". На щастя, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося про те, що РФ вдарила по вокзалу в Херсоні: пошкоджено будівлю та один із вагонів.