Протягом дня росіяни атакували Херсон і область дронами та з артилерії: 10 людей постраждало

Окупанти вдарили по Херсону

Протягом дня 16 травня російські війська атакували Херсон і Херсонську область дронами та з артилерії: 10 людей постраждало, пошкоджено вокзал на гуманітарне авто

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

Херсон

  • У Центральному районі внаслідок обстрілу постраждали троє соціальних працівників Херсонської МВА. 33-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та забій плеча. Ще у двох чоловіків, 36 і 40 років, — гостра реакція на стрес. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

  • У Центральному районі під удар російського БпЛА потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги.

    Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки російського дрона у Центральному районі Херсона.

    Нині у лікарні оперують 61-річного чоловіка. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

  • Постраждав 46-річний чоловік.

    Він самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого - мінно-вибухова травма та контузія.

  • Близько 18:00 російські війська знову атакували Херсон з БпЛА.

    Під ворожий удар у Центральному районі потрапив 28-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму.

    Нині медики його дообстежують.

  • Орієнтовно о 18:40 армія рф скинула вибухівку з дрона на 72-річного чоловіка у Корабельному районі.

    Потерпілий дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та садна голови.

    Бригада "швидкої" надала йому допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Читайте: Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка

Берислав

  • Російська окупаційна армія скинула вибухівку з БпЛА на жителя Берислава.Чоловік, 72 років, отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя. Лікарі надали йому необхідну меддопомогу.

Антонівка

  • За меддопомогою звернувся житель Антонівки, котрий вчора потрапив під удар російського дрона. У 76-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також дивіться: Росія атакувала цивільну автівку в Херсоні: є поранені. ВIДЕО

Урожайне

Також повідомлялося про те, що РФ вдарила по вокзалу в Херсоні: пошкоджено будівлю та один із вагонів.

