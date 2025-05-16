Російський дрон атакував вантажівку з гуманітарною допомогою на Херсонщині: постраждалих немає. ФОТО
Сьогодні, близько 11:30, у селі Урожайне Херсонської області російські війська атакували вантажівку з гуманітарною допомогою.
Про це повідомила обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, удар було завдано з FPV-дрона.
Гуманітарну допомогу доставляла організація ADRA Ukraine. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Бо щож красний крєст скаже ай яай яай ))))