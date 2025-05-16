УКР
Атака дрона на Херсонщині
Російський дрон атакував вантажівку з гуманітарною допомогою на Херсонщині: постраждалих немає. ФОТО

Сьогодні, близько 11:30, у селі Урожайне Херсонської області російські війська атакували вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомила обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, удар було завдано з FPV-дрона.

Гуманітарну допомогу доставляла організація ADRA Ukraine. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

обстріл (30425) Херсонська область (6121) Бериславський район (120) Урожайне (3)
А їх гумконвої не бомбили як вони на Донбас завозили ракети ?
Бо щож красний крєст скаже ай яай яай ))))
показати весь коментар
16.05.2025 14:05 Відповісти
 
 