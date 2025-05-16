Российский дрон атаковал грузовик с гуманитарной помощью в Херсонской области: пострадавших нет. ФОТО

Сегодня, около 11:30, в селе Урожайное Херсонской области российские войска атаковали грузовик с гуманитарной помощью.

Об этом сообщила областная государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, удар был нанесен с FPV-дрона.

Гуманитарную помощь доставляла организация ADRA Ukraine. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

