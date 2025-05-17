Доба на Херсонщині: ворог атакував цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Зранку вдарив по комунальниках у Херсоні. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 16 травня, російські загарбники з артилерії, мінометів та БпЛА били по цивільній інфраструктурі Херсонського та Бериславського районів. Зранку 17 травня атакували FPV-дроном сміттєвоз у Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області та Херсонській МВА.
Близько девʼятої ранку 17 травня ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз у Херсоні. Один з комунальників дістав мінно-вибухову травму. Його доправили до лікарні, медики проводять дообстеження. Також внаслідок російського удару постраждали ще двоє працівників комунальної служби. В обох - контузія і мінно-вибухова травма. Зараз потерпілих дообстежують у лікарні.
Удари по області минулої доби
Зранку 16 травня військові РФ скинули вибухівку на житловий квартал Берислава. Загинув 51-річний чоловік, 72-річний місцевий житель дістав контузію та уламкове поранення руки.
Поблизу Новотягинки військові окупаційної армії здійснили скид із БпЛА на цивільний автомобіль, який знищено. Внаслідок удару загинув 41-річний водій.
У Білозерці в результаті артобстрілу постраждав 34-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку й забій грудної клітини. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, газопровід.
В Урожайному окупанти цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по вантажівці з гуманітарною допомогою. Транспортний засіб та частина пакунків пошкоджені.
У Гаврилівці окупанти спрямували дрон типу "FPV" на приватний будинок, який пошкоджено.
Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок в Інгульці.
Через дронову атаку пошкоджено приватний будинок в Антонівці.
Обстріли Херсону 16 травня
Зранку російські війська майже годину били з артилерії по Центральному району Херсону. Зазнали пошкоджень будівлі залізничної інфраструктури, вагон потяга, тепловоз, три приватні будинки, газопровід, пивоварня, автомобіль, сталася пожежа в нежитловій споруді. По медичну допомогу звернувся 46-річний чоловік, у нього діагностували мінно-вибухову травму й контузію.
Під ворожий артобстріл потрапили та працівники міської військової адміністрації, які вантажили гуманітарну допомогу. Дістали поранення троє соціальних працівників віком 33, 36 та 40 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, забої та гостру реакцію на стрес. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Вдень артудари поновилися, зазнали пошкоджень приватний будинок у мікрорайоні "Північний" та багатоквартирний будинок у центральній частині міста.
У Дніпровському району російські військові атакували дроном цивільний автомобіль, який загорівся. Постраждали 56-річна жінка та 58-річний чоловік, в обох вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Пізніше в тому ж районі через скиди вибухівок із безпілотників поранені двоє перехожих віком 28 та 61 рік, а також 43-річний працівник АЗС. У людей вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Пошкоджено АЗС, газовоз та два приватні будинки.
У Корабельному районі під атаки ворожих дронів потрапили двоє чоловіків віком 43 та 72 роки. Обидва дістали вибухові травми, контузії, садна та забої.
