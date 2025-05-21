Спільнота НаУКМА оголосила збір для допомоги батальйону медиків та на стипендію в пам’ять про загиблих могилянців-істориків

Спільнота кафедри історії Києво-Могилянської академія оголосила збір для допомоги батальйону медиків, а також на стипендію в пам'ять про полеглих могилянців-істориків.

Загальна сума збору - 120 000 грн.

60 тис. грн підуть на стипендію в памʼять про загиблих могилянців-істориків.

"Ми вшановуємо Євгена Олефіренка, Валерія Сенька, Сергія Рибака та Леоніда Боримського — випускників кафедри історії, які загинули на війні. Ця стипендія — спосіб зберегти памʼять про них і підтримати тих, хто сьогодні здобуває освіту та продовжує працювати для майбутнього. Кошти підуть у спільний стипендійний фонд, що допомагатиме новим поколінням істориків", - йдеться в повідомленні.

Ще 60 тис. - на потреби підрозділу Першого окремого медичного батальйону, де служить випускниця НаУКМА Карина Коваленко.

"Йдеться про доукомплектування авто, техобслуговування перед виїздом у зону бойових дій, будматеріали для стабпунктів, медичне обладнання та розхідники. Усе — щоб мати змогу вчасно надавати допомогу пораненим. Якщо вдасться зібрати більшу суму, 80 000 грн підуть на річну стипендію для двох студентів, а всі інші кошти — на потреби медичного підрозділу Карини", - додали там.

Реквізити для допомоги

Банка: https://send.monobank.ua/jar/AXEvytEcWW або картка 4441 1111 2513 7269

PayPal: [email protected]

Донаторів через PayPal просять додавати у коментар "збір істориків" та, за можливості, прізвище того, чия це банка.

