Сообщество НаУКМА объявило сбор для помощи батальону медиков и на стипендию в память о погибших могилянцах-историках

Сообщество кафедры истории Киево-Могилянской академия объявило сбор для помощи батальону медиков, а также на стипендию в память о павших могилянцах-историках.

Общая сумма сбора - 120 000 грн.

60 тыс. грн пойдут на стипендию в память о погибших могилянцах-историках.

"Мы чтим Евгения Олефиренко, Валерия Сенько, Сергея Рыбака и Леонида Боримского - выпускников кафедры истории, погибших на войне. Эта стипендия - способ сохранить память о них и поддержать тех, кто сегодня получает образование и продолжает работать для будущего. Средства пойдут в общий стипендиальный фонд, который будет помогать новым поколениям историков", - говорится в сообщении.

Еще 60 тыс. - на нужды подразделения Первого отдельного медицинского батальона, где служит выпускница НаУКМА Карина Коваленко.

"Речь идет о доукомплектовании авто, техобслуживании перед выездом в зону боевых действий, стройматериалах для стабпунктов, медицинском оборудовании и расходниках. Все - чтобы иметь возможность своевременно оказывать помощь раненым. Если удастся собрать большую сумму, 80 000 грн пойдут на годовую стипендию для двух студентов, а все остальные средства - на нужды медицинского подразделения Карины", - добавили там.

Реквизиты для помощи

Банка: https://send.monobank.ua/jar/AXEvytEcWW или карта 4441 1111 2513 7269 или карта 4441 1111 2513 7269

PayPal: [email protected]

Донаторов через PayPal просят добавлять в комментарий "сбор историков" и, по возможности, фамилию того, чья это банка.

