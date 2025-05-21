Сообщество НаУКМА объявило сбор для помощи батальону медиков и на стипендию в память о погибших могилянцах-историках
Сообщество кафедры истории Киево-Могилянской академия объявило сбор для помощи батальону медиков, а также на стипендию в память о павших могилянцах-историках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Общая сумма сбора - 120 000 грн.
60 тыс. грн пойдут на стипендию в память о погибших могилянцах-историках.
"Мы чтим Евгения Олефиренко, Валерия Сенько, Сергея Рыбака и Леонида Боримского - выпускников кафедры истории, погибших на войне. Эта стипендия - способ сохранить память о них и поддержать тех, кто сегодня получает образование и продолжает работать для будущего. Средства пойдут в общий стипендиальный фонд, который будет помогать новым поколениям историков", - говорится в сообщении.
Еще 60 тыс. - на нужды подразделения Первого отдельного медицинского батальона, где служит выпускница НаУКМА Карина Коваленко.
"Речь идет о доукомплектовании авто, техобслуживании перед выездом в зону боевых действий, стройматериалах для стабпунктов, медицинском оборудовании и расходниках. Все - чтобы иметь возможность своевременно оказывать помощь раненым. Если удастся собрать большую сумму, 80 000 грн пойдут на годовую стипендию для двух студентов, а все остальные средства - на нужды медицинского подразделения Карины", - добавили там.
Реквизиты для помощи
Банка: https://send.monobank.ua/jar/AXEvytEcWW или карта 4441 1111 2513 7269 или карта 4441 1111 2513 7269
PayPal: [email protected]
Донаторов через PayPal просят добавлять в комментарий "сбор историков" и, по возможности, фамилию того, чья это банка.
