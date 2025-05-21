Премію Freedom House за захист прав людини й демократії отримав ув’язнений Росією кримчанин Мустафаєв

Засуджений Росією кримчанин Сервер Мустафаєв став лауреатом премії міжнародної правозахисної організації Freedom House за внесок у галузі прав людини та демократії.

Нагороду за Мустафаєва отримала посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

"Для мене була велика честь отримати від його імені цю нагороду і нагадати про Сервера і всіх інших українців, які незаконно утримуються Росією... Це визнання є важливим нагадуванням про боротьбу України та кримськотатарського народу проти жорстоких репресій з боку РФ", – прокоментувала Маркарова на своїй фейсбук-сторінці.

Freedom House – це міжнародна правозахисна організація, заснована у 1941 році з метою об’єднання політиків та активістів для боротьби проти нацистської Німеччини. Сьогодні організація займається просуванням та захистом свободи та демократії по всьому світу. Freedom House підтримує активістів та правозахисників, які виборюють права людини, а також щорічно вручає премії людям та групам за значний внесок у розвиток цих цінностей.

Справа "Хізб ут-Тахрір"

Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті, і через рік виніс вирок. Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму, Мемета Бєлялова – на 18, Тимура Ібрагімова – на 17 років, Сейрана Салієва – на 16, Сервера Мустафаєва – на 14, Сервера Зекір’яева – на 13, Едема Смаїлова – на 13. Ернеса Аметова визнали невинним і звільнили в залі суду.

В Офісі президента України Володимира Зеленського тоді назвали цей вирок "військовим злочином". У Прокуратурі АР Крим та Севастополя, у свою чергу, назвали вирок черговим доказом релігійних переслідувань в Криму.