Премию Freedom House за защиту прав человека и демократии получил заключенный Россией крымчанин Мустафаев.

Осужденный Россией крымчанин Сервер Мустафаев стал лауреатом премии международной правозащитной организации Freedom House за вклад в области прав человека и демократии,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Награду за Мустафаева получила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

"Для меня была большая честь получить от его имени эту награду и напомнить о Сервере и всех других украинцах, которые незаконно удерживаются Россией... Это признание является важным напоминанием о борьбе Украины и крымскотатарского народа против жестоких репрессий со стороны РФ", - прокомментировала Маркарова на своей фейсбук-странице.

Также читайте: Оккупанты в Крыму оштрафовали мать политзаключенного Мустафаева за пикет в поддержку сына

Freedom House - это международная правозащитная организация, основанная в 1941 году с целью объединения политиков и активистов для борьбы против нацистской Германии. Сегодня организация занимается продвижением и защитой свободы и демократии по всему миру. Freedom House поддерживает активистов и правозащитников, которые борются за права человека, а также ежегодно вручает премии людям и группам за значительный вклад в развитие этих ценностей.

Дело "Хизб ут-Тахрир"

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них приобщили к Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать это дело по существу, и через год вынес приговор. Марлена Асанова осудили на 19 лет колонии строгого режима, Мемета Белялова - на 18, Тимура Ибрагимова - на 17 лет, Сейрана Салиева - на 16, Сервера Мустафаева - на 14, Сервера Зекирьяева - на 13, Эдема Смаилова - на 13. Эрнеса Аметова признали невиновным и освободили в зале суда.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского тогда назвали этот приговор "военным преступлением". В Прокуратуре АР Крым и Севастополя, в свою очередь, назвали приговор очередным доказательством религиозных преследований в Крыму.