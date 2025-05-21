Польща хоче придбати у США майже 800 ракет-перехоплювачів до Patriot,- ЗМІ

Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання 788 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Про це пише портал Defence24.pl, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що запит надійшов до Сенату 15 травня. Згідно з текстом запиту про згоду на продаж систем озброєння, Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Вартість замовлення може становити максимум 5,8 млрд доларів, пише видання.

Запит Польщі стосується закупівлі 2018 року у США засобів протиповітряної оборони, зокрема двох батарей системи MIM-104 Patriot за 4,75 млрд доларів. Тоді Польща не придбала ракет PAC-2 GEM-T, радіус дії яких становить до 160 км.

Процедура продажу озброєння в межах програми Foreign Military Sales (FMS) у США вимагає згоди американського Конгресу, а далі запит надходить до Державного департаменту США, який через структуру Пентагону повідомляє про надання дозволу.

