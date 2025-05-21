УКР
Польща хоче придбати у США майже 800 ракет-перехоплювачів до Patriot,- ЗМІ

Польща хоче купити ракети до Patriot у США

Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання 788 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Про це пише портал Defence24.pl, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що запит надійшов до Сенату 15 травня. Згідно з текстом запиту про згоду на продаж систем озброєння, Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Вартість замовлення може становити максимум 5,8 млрд доларів, пише видання.

Запит Польщі стосується закупівлі 2018 року у США засобів протиповітряної оборони, зокрема двох батарей системи MIM-104 Patriot за 4,75 млрд доларів. Тоді Польща не придбала ракет PAC-2 GEM-T, радіус дії яких становить до 160 км.

Процедура продажу озброєння в межах програми Foreign Military Sales (FMS) у США вимагає згоди американського Конгресу, а далі запит надходить до Державного департаменту США, який через структуру Пентагону повідомляє про надання дозволу.

Читайте також: Rheinmetall і американська Lockheed Martin спільно вироблятимуть у Європі озброєння для Patriot та ATACMS

+3
Навпаки, до України поїдуть лопати і радянський мотлох, який в ЄС замінюватимуть петріотами.
21.05.2025 21:48 Відповісти
21.05.2025 21:48 Відповісти
+3
Ну да, шо характерно купити, а не вижебрати а гроші вкрасти.
21.05.2025 22:07 Відповісти
21.05.2025 22:07 Відповісти
+2
США кине, треба своє робити
21.05.2025 21:43 Відповісти
21.05.2025 21:43 Відповісти
Купить щоб потім боятися застосувати ?
21.05.2025 21:42 Відповісти
21.05.2025 21:42 Відповісти
А на Польщу хтось напав? Для загального розвитку: ППО завжди несуть бойове чергування, навіть в мирний час. Це ж горда Україна не розробляла, не купувала ППО, а тепер чомусь весь світ Україні винен. Я вже не кажу про те, що Польща фактично зараз військовий хаб для України
показати весь коментар
21.05.2025 23:01 Відповісти
США кине, треба своє робити
21.05.2025 21:43 Відповісти
21.05.2025 21:43 Відповісти
Половина поїде до України!
21.05.2025 21:43 Відповісти
21.05.2025 21:43 Відповісти
Навпаки, до України поїдуть лопати і радянський мотлох, який в ЄС замінюватимуть петріотами.
21.05.2025 21:48 Відповісти
21.05.2025 21:48 Відповісти
не поедет, Тампон не даст добро на перепродажу/передачу
21.05.2025 21:49 Відповісти
21.05.2025 21:49 Відповісти
Поляки готуються, до світового замісу, №3...
21.05.2025 21:53 Відповісти
21.05.2025 21:53 Відповісти
Против тысячи ракет фашни не поможет.
21.05.2025 21:58 Відповісти
21.05.2025 21:58 Відповісти
А шо таке? Хто по них запускає ракети? Хочуть скупити всі ракети, щоб нам ніхєра не залишилось. Це ж поляки хитродупі.
21.05.2025 21:59 Відповісти
21.05.2025 21:59 Відповісти
Ну да, шо характерно купити, а не вижебрати а гроші вкрасти.
21.05.2025 22:07 Відповісти
21.05.2025 22:07 Відповісти
6 миллиардов на одни ракеты. То есть они рассчитывают быть под вомбами достаточно долго. То есть они рассчитывают что московиты не будут продвигатся быстро. То есть они , вот эти вот паны полезут в окопы и будут там жить? Чего, чего?
21.05.2025 22:10 Відповісти
21.05.2025 22:10 Відповісти
Я також так подумав, українці тримаються бо ще є досвідчені офіцери, а у поляків немає бойового досвіду, тому не зможуть вони так стримати путіна якщо той попре на Варшаву. Був їм шанс долучитися через коаліцію охочих , але польська влада вже зробила заяву, що не буде воювати з москвою.
21.05.2025 22:16 Відповісти
21.05.2025 22:16 Відповісти
ці досвідчені ахфіцери вчора стрільби проводили в 50км від лінії фронту і пофігу було досвідченим лампасникам що над ними дрон кацапні літає..
21.05.2025 22:32 Відповісти
21.05.2025 22:32 Відповісти
я не ідеалізую, якби всі були такі як ви кажете,то України вже б небуло давно..
22.05.2025 00:15 Відповісти
22.05.2025 00:15 Відповісти
Це справа не стільки змоги, скільки бажання. Щоб там не казали за Ф35 і тд, без піхоти не буде взагалі нічого, ніде, ніколи. А піхоти не буде без мобілізації, без контролю кордонів, без певного проценту громадян готових вгризтися в землю і перебувати там дуже, дуже довго. Люба країна варта тільки того що її громадяни і друзі готові жертвувати заради її існування. Це й життя, й здоров'я, це й гроші і час. Побачимо що поляки готові жертвувати, не думаю що дуже багато.
22.05.2025 07:56 Відповісти
22.05.2025 07:56 Відповісти
5,8 млрд. д, 788 ракет, стоимость одной ракеты 7,5 млн. д?
21.05.2025 22:31 Відповісти
21.05.2025 22:31 Відповісти
так ракети які збивають балістику та кинджали дуже дорогі.
21.05.2025 22:34 Відповісти
21.05.2025 22:34 Відповісти
Типова ціна для американських союзників, націнка плюс 200-300%. Розумна людина сказала б що це корупція. Але таких в Європі не буває.
21.05.2025 22:37 Відповісти
21.05.2025 22:37 Відповісти
А ви гадали одна ракета для ППО коштує 10 000 баксів і виготовляється в гаражі, як пропонують інфантильні "позитивні блогери" ?? Війна - це дороге задоволення
21.05.2025 23:12 Відповісти
21.05.2025 23:12 Відповісти
Это Польша. 99% пиар-болтовня, а не реальные сделки.
21.05.2025 23:21 Відповісти
21.05.2025 23:21 Відповісти
Сейчас американцы конечно просто в восторге от их друга и партнера Ху@ла. Пол мира в страх погрузил, оружие у штатов на сотни миллиардов все закупают...в общем жизнь удалась, что там какая то Украина ради такого прибыльного дела
21.05.2025 23:34 Відповісти
21.05.2025 23:34 Відповісти
Это 7,5 миллионов долларов за одну ракету.. Это почти стоимость 70 кг. золота или нескольких новейших Ламборджини.. Офигеть.. Интересно, а какие компоненты ракеты делают её такой дорогой?
22.05.2025 08:10 Відповісти
22.05.2025 08:10 Відповісти
Поляки якісь неправильні, навіщо їм ракети? Беріть приклад з Боневтіка Потужно-Брехливого і закупайте дорожний бітум та негайно кладіть асфальт до кордону з Білоруссю, щоб кацапські танки не застрягли в болоті.
22.05.2025 08:18 Відповісти
22.05.2025 08:18 Відповісти
 
 