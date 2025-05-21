РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Польша хочет купить ракеты для Patriot у США
2 408 23

Польша хочет приобрести у США почти 800 ракет-перехватчиков для Patriot, - СМИ

Польша хочет купить ракеты для Patriot в США

Конгресс США рассматривает запрос Польши на приобретение 788 ракет PAC-2 GEM-T, предназначенных для системы противовоздушной обороны Patriot, за почти 6 млрд долларов.

Об этом пишет портал Defence24.pl, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрос поступил в Сенат 15 мая. Согласно тексту запроса о согласии на продажу систем вооружения, Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Стоимость заказа может составлять максимум 5,8 млрд долларов, пишет издание.

Запрос Польши касается закупки в 2018 году у США средств противовоздушной обороны, в частности двух батарей системы MIM-104 Patriot за 4,75 млрд долларов. Тогда Польша не приобрела ракет PAC-2 GEM-T, радиус действия которых составляет до 160 км.

Процедура продажи вооружения в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) в США требует согласия американского Конгресса, а далее запрос поступает в Государственный департамент США, который через структуру Пентагона сообщает о предоставлении разрешения.

Читайте также: Rheinmetall и американская Lockheed Martin будут совместно производить в Европе вооружение для Patriot и ATACMS

Автор: 

ПВО (3044) Польша (8628) США (27780) Patriot (358)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Навпаки, до України поїдуть лопати і радянський мотлох, який в ЄС замінюватимуть петріотами.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:48 Ответить
+3
Ну да, шо характерно купити, а не вижебрати а гроші вкрасти.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:07 Ответить
+2
США кине, треба своє робити
показать весь комментарий
21.05.2025 21:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Купить щоб потім боятися застосувати ?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:42 Ответить
А на Польщу хтось напав? Для загального розвитку: ППО завжди несуть бойове чергування, навіть в мирний час. Це ж горда Україна не розробляла, не купувала ППО, а тепер чомусь весь світ Україні винен. Я вже не кажу про те, що Польща фактично зараз військовий хаб для України
показать весь комментарий
21.05.2025 23:01 Ответить
США кине, треба своє робити
показать весь комментарий
21.05.2025 21:43 Ответить
Половина поїде до України!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:43 Ответить
Навпаки, до України поїдуть лопати і радянський мотлох, який в ЄС замінюватимуть петріотами.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:48 Ответить
не поедет, Тампон не даст добро на перепродажу/передачу
показать весь комментарий
21.05.2025 21:49 Ответить
Поляки готуються, до світового замісу, №3...
показать весь комментарий
21.05.2025 21:53 Ответить
Против тысячи ракет фашни не поможет.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:58 Ответить
А шо таке? Хто по них запускає ракети? Хочуть скупити всі ракети, щоб нам ніхєра не залишилось. Це ж поляки хитродупі.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:59 Ответить
Ну да, шо характерно купити, а не вижебрати а гроші вкрасти.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:07 Ответить
6 миллиардов на одни ракеты. То есть они рассчитывают быть под вомбами достаточно долго. То есть они рассчитывают что московиты не будут продвигатся быстро. То есть они , вот эти вот паны полезут в окопы и будут там жить? Чего, чего?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:10 Ответить
Я також так подумав, українці тримаються бо ще є досвідчені офіцери, а у поляків немає бойового досвіду, тому не зможуть вони так стримати путіна якщо той попре на Варшаву. Був їм шанс долучитися через коаліцію охочих , але польська влада вже зробила заяву, що не буде воювати з москвою.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:16 Ответить
ці досвідчені ахфіцери вчора стрільби проводили в 50км від лінії фронту і пофігу було досвідченим лампасникам що над ними дрон кацапні літає..
показать весь комментарий
21.05.2025 22:32 Ответить
я не ідеалізую, якби всі були такі як ви кажете,то України вже б небуло давно..
показать весь комментарий
22.05.2025 00:15 Ответить
Це справа не стільки змоги, скільки бажання. Щоб там не казали за Ф35 і тд, без піхоти не буде взагалі нічого, ніде, ніколи. А піхоти не буде без мобілізації, без контролю кордонів, без певного проценту громадян готових вгризтися в землю і перебувати там дуже, дуже довго. Люба країна варта тільки того що її громадяни і друзі готові жертвувати заради її існування. Це й життя, й здоров'я, це й гроші і час. Побачимо що поляки готові жертвувати, не думаю що дуже багато.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:56 Ответить
5,8 млрд. д, 788 ракет, стоимость одной ракеты 7,5 млн. д?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:31 Ответить
так ракети які збивають балістику та кинджали дуже дорогі.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:34 Ответить
Типова ціна для американських союзників, націнка плюс 200-300%. Розумна людина сказала б що це корупція. Але таких в Європі не буває.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:37 Ответить
А ви гадали одна ракета для ППО коштує 10 000 баксів і виготовляється в гаражі, як пропонують інфантильні "позитивні блогери" ?? Війна - це дороге задоволення
показать весь комментарий
21.05.2025 23:12 Ответить
Это Польша. 99% пиар-болтовня, а не реальные сделки.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:21 Ответить
Сейчас американцы конечно просто в восторге от их друга и партнера Ху@ла. Пол мира в страх погрузил, оружие у штатов на сотни миллиардов все закупают...в общем жизнь удалась, что там какая то Украина ради такого прибыльного дела
показать весь комментарий
21.05.2025 23:34 Ответить
Это 7,5 миллионов долларов за одну ракету.. Это почти стоимость 70 кг. золота или нескольких новейших Ламборджини.. Офигеть.. Интересно, а какие компоненты ракеты делают её такой дорогой?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:10 Ответить
Поляки якісь неправильні, навіщо їм ракети? Беріть приклад з Боневтіка Потужно-Брехливого і закупайте дорожний бітум та негайно кладіть асфальт до кордону з Білоруссю, щоб кацапські танки не застрягли в болоті.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:18 Ответить
 
 