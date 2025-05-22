2 679 0
Вибухи пролунали у Києві: уламки "шахеда" впали на території школи в Дарницькому районі
У Києві під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський безпілотник. Уламки впали на територію школи.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні у столиці пролунали вибухи. Попереджали про атаку безпілотників.
"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", - зазначили в МВА.
