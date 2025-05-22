Вибухи пролунали у Києві: уламки "шахеда" впали на території школи в Дарницькому районі

У Києві під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський безпілотник. Уламки впали на територію школи.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні у столиці пролунали вибухи. Попереджали про атаку безпілотників.

"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", - зазначили в МВА.

Читайте: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)