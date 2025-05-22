РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киев
2 679 0

Взрывы прогремели в Киеве: обломки "шахеда" упали на территории школы в Дарницком районе

Атака шахидов на Киев. Осколки упали на территорию школы

В Киеве во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили российский беспилотник. Обломки упали на территорию школы.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне в столице прогремели взрывы. Предупреждали об атаке беспилотников.

"Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", - отметили в ГВА.

Читайте: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

взрыв (6885) Киев (26019) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1408)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 