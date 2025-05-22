Взрывы прогремели в Киеве: обломки "шахеда" упали на территории школы в Дарницком районе

В Киеве во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили российский беспилотник. Обломки упали на территорию школы.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне в столице прогремели взрывы. Предупреждали об атаке беспилотников.

"Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", - отметили в ГВА.

