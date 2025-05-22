Успенський собор у Каневі офіційно передано ПЦУ

Успенський собор у Каневі на Черкащині офіційно передали Православній церкві України.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"Блаженніший Епіфаній провів першу велелюдну Всеукраїнську міжконфесійну Молитву, яка означила цей історичний крок. Храм, де два дні українська громада прощалася з Тарасом Шевченком 164 роки тому, нарешті перебуває у духовному просторі України, звільнившись від паразитування московських церковників", - зазначив він.

У 2024 році Успенський собор у Каневі повернули у державну власність.

