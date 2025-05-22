УКР
Успенський собор у Каневі офіційно передано ПЦУ

Успенський собор у Каневі на Черкащині офіційно передали Православній церкві України.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"Блаженніший Епіфаній провів першу велелюдну Всеукраїнську міжконфесійну Молитву, яка означила цей історичний крок. Храм, де два дні українська громада прощалася з Тарасом Шевченком 164 роки тому, нарешті перебуває у духовному просторі України, звільнившись від паразитування московських церковників", - зазначив він.

У 2024 році Успенський собор у Каневі повернули у державну власність.

Канів (30) Собор (39) ПЦУ (797) Черкаська область (121) Черкаський район (59)
Гарна новина.
22.05.2025 12:59 Відповісти
Як і має бути!❗👍
22.05.2025 13:04 Відповісти
Нарешті….
22.05.2025 13:17 Відповісти
Добре
22.05.2025 13:29 Відповісти
Цей собор на чотири роки старший ніж Москва!
22.05.2025 13:32 Відповісти
Попи однакові, кармани різні.
22.05.2025 13:42 Відповісти
боже мій..., до цього він належав московським попам.... це на 4-ому році війни... як це можливо взагалі? він точно був історичною пам'яткою, яка мала належати державі, а ці паразити були орендарями і їм цю оренду продовжували та продовжували...
22.05.2025 14:08 Відповісти
 
 