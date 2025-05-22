РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости
2 505 8

Успенский собор в Каневе официально передан ПЦУ

Успенский собор в Каневе официально передали ПЦУ

Успенский собор в Каневе Черкасской области официально передали Православной церкви Украины.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Блаженнейший Епифаний провел первую многолюдную Всеукраинскую межконфессиональную молитву, которая ознаменовала этот исторический шаг. Храм, где два дня украинская громада прощалась с Тарасом Шевченко 164 года назад, наконец находится в духовном пространстве Украины, освободившись от паразитирования московских церковников", - отметил он.

В 2024 году Успенский собор в Каневе вернули в государственную собственность.

Читайте: Во время атаки россиян дрон повредил в Киеве Патриарший собор УГКЦ

Успенский собор в Каневе официально передали ПЦУ

Автор: 

Канев (85) Собор (56) ПЦУ (792) Черкасская область (117) Черкасский район (58)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:59 Ответить
Як і має бути!❗👍
показать весь комментарий
22.05.2025 13:04 Ответить
Нарешті….
показать весь комментарий
22.05.2025 13:17 Ответить
Добре
показать весь комментарий
22.05.2025 13:29 Ответить
Цей собор на чотири роки старший ніж Москва!
показать весь комментарий
22.05.2025 13:32 Ответить
Попи однакові, кармани різні.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:42 Ответить
боже мій..., до цього він належав московським попам.... це на 4-ому році війни... як це можливо взагалі? він точно був історичною пам'яткою, яка мала належати державі, а ці паразити були орендарями і їм цю оренду продовжували та продовжували...
показать весь комментарий
22.05.2025 14:08 Ответить
 
 