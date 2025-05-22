Успенский собор в Каневе официально передан ПЦУ

Успенский собор в Каневе Черкасской области официально передали Православной церкви Украины.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Блаженнейший Епифаний провел первую многолюдную Всеукраинскую межконфессиональную молитву, которая ознаменовала этот исторический шаг. Храм, где два дня украинская громада прощалась с Тарасом Шевченко 164 года назад, наконец находится в духовном пространстве Украины, освободившись от паразитирования московских церковников", - отметил он.

В 2024 году Успенский собор в Каневе вернули в государственную собственность.

