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Новини Підтримка України
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Міністри фінансів G7 домовилися про подальшу підтримку України, - міністр ФРН Клінгбайль

Підтримка України G7

Міністри фінансів країн G7 домовилися продовжувати підтримку України у боротьбі з агресією Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомив міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль на полях саміту G7 у Канаді

"Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишатиметься незмінною і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7", – сказав Клінгбайль.

Водночас зазначається, що станом на кінець середи, 21 травня, група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представлений Європейський Союз, не узгодила остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, згадані Клінгбайлом.

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"Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо цього", - сказав Клінгбайль..

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G-7 G7 (1044) Німеччина (7437) підтримка (623)


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Що, і Бессент? І як же ж він підтримає, якою сумою?
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22.05.2025 14:39 Відповісти
Амєріка видєлуєцца па-хуйловскі?
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22.05.2025 15:38 Відповісти
 
 