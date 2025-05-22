Министры финансов G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины, - министр ФРГ Клингбайль

Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль на полях саммита G7 в Канаде

"Стало понятно, что в формате G7 поддержка будет оставаться неизменной и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7", - сказал Клингбайль.

В то же время отмечается, что по состоянию на конец среды, 21 мая, группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представлен Европейский Союз, не согласовала окончательное заявление, которое бы формализовало обязательства, упомянутые Клингбайлом.

Также читайте: США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico

"Мы интенсивно работаем над этим - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я осторожно оптимистично настроен относительно того, что мы достигнем этого", - сказал Клингбайль.