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Новини Пропаганда РФ
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Метою "СВО" є створення "союзної держави" Росії, України та Білорусі, - депутат Держдуми Соболєв. ВIДЕО

У Держдумі РФ заявили, що створення "союзної держави" є метою війни проти України.

Про це заявив член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, повним рішенням цілей спеціальної військової операції є створення єдиної союзної держави - Росії, України та Білорусі. Відновлення "русского мира" в рамках безпосередніх кордонів. Ми повинні, безумовно, захистити свій "русский мир". Інакше ми можемо і країну не зберегти", - сказав він.

Читайте: Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Це тільки зіграє на руку Україні, - депутат Держдуми Соболєв

Автор: 

Держдума (735) росія (65829) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+67
Метою СВО буде розпад кацапстану і знищення мільйонів кацапів!
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23.05.2025 12:11
+62
Союзна держава разом з депутатом Соболевим йде курсом союзного руского корабля!
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23.05.2025 12:11
+58
Чи є межа тупості у цих істот?!
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23.05.2025 12:12
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Нічого нового цей старий пердун не сказав.В які б обгортки впродовж віків не завертали імперіалізм (фашизм чи комунізм)-все одно виходить війна за загарбання чужих територій,поневолення народів,злодійство статків.
Все інтерпретується згідно вимог часу-сутність залишається одна й та ж.
Нам з цим жити...
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23.05.2025 12:39 Відповісти
Як кацапи повинні створювати сім*ю по соболєву!
Вибрати дружину майбутню жертву, вибити всі вікна у хаті, вкрасти машину, потравити худобу, спалити сарай, вбити майбутнього тестя, згвалтувати тещу на очах доньки, а доньку на очах матері, розповісти усім сусідам, що це вони самі все зробили, а потім запропонувати скаліченій дівчині руку і серце...
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23.05.2025 12:40 Відповісти
Цель - наловить белых рабов на освоение Сибири, Киев как идеологический сакральный центр, а не как ресурсный-экономический, на примере Донбасса видно что промышленность им не нужна, уничтожают
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23.05.2025 12:40 Відповісти
Звісно,це і є справжня мета рашистів!
Без України Рукожопа Окраїна Китаю(азіопа,оркостан,залєсьє) не може бути хоч трохи цивілізованою країною,а тільки придатком (колонією?) Китаю.
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23.05.2025 12:41 Відповісти
Ну як "успіхи"?)))))
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23.05.2025 12:41 Відповісти
И абрамович - русский, и усманов - русский, и алекперов - русский, и сталин - русский, и берия - русский, и даже вассерман - русский...
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23.05.2025 12:55 Відповісти
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23.05.2025 20:50 Відповісти
паскуда однією ногою в могилі і туди ж рузький мір. щоб ви всі в ньому виздихали.
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23.05.2025 12:54 Відповісти
Это не князь Володимир русский, - это ты, Соболев, ******* на всю черепную коробень
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23.05.2025 12:54 Відповісти
Чергове марення чергового маразматика.
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23.05.2025 12:55 Відповісти
Пифагор был "русскким", Декарт был "руским" и Ньютон был "русским", так что всех кто-то не согласен с этим и тем что 2+2=12, нужно уничтожить, иначе они разрушат наш "прекрасный руссккий мир".
Страшно навіть подумати, що станеться коли варвари візьмуться ще й за математику, чи не дай боже за фізику
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23.05.2025 12:55 Відповісти
така собі новина, то давно було зрозуміло що мета ***** відродити срср, увійти в історію як збирач "ісконнорузкіх зємєль"
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23.05.2025 13:04 Відповісти
статуетку ублюдку.
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23.05.2025 13:05 Відповісти
Та ви вже,г***они,визначтеся.
То захист «узькоязичніх»,то знищення в біолабораторіях бойових вужів,то щоб Україна не напала,а це вже«союзноє государство»
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23.05.2025 13:08 Відповісти
шизоіди... звідки в них такий оптимізм? в Гаазі живими не всі ************, тож "санітари" в обличчі українців "лікуватимуть" і на місцях
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23.05.2025 13:12 Відповісти
Дебіл цей Соболєв. Слово "руський" відповідає на питання- чий? Тобто раб, невільник, чиясь власність. Українець, німець, американець, британець, китаєць - іменники. А руцький -форма присвійного займенника - чий?
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23.05.2025 13:12 Відповісти
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23.05.2025 20:52 Відповісти
А цього алкаша не бентежить той факт, що КИЇВСЬКА РУСЬ та її князі існували задовго до появи його їб#чої паРАШІ
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23.05.2025 13:14 Відповісти
Мета недосяжна. Руській мір тут не існуватиме
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23.05.2025 13:14 Відповісти
В разі такого розвитку подій (чого не буде) ті, що сьогодні послуговується русскім язиком, скажуть, мовляв, ми були праві, що не переходили на украінскій.
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23.05.2025 13:23 Відповісти
Так все к этому идет! Европа оставит себе( если сможет) небольшой санитарный кордон. А новыми сруськими землями будет кто ни будь "легитимный" командовать.
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23.05.2025 13:42 Відповісти
Те, що під крайньою плоттю тобі за ворітник, кацахлуйский смоктун.
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23.05.2025 13:42 Відповісти
Як не прикро констатувати, але ні США, ні ЄС на даний момент не зацікавлені у розпаді підараші!?
Більше того ставка верховного головнокомандувача України - не зацікавлена у переремозі у війні. зеленському вигідно продовжувати війну до безконечності.
Одним з найефективніших механізмів закінчення війни є саморозпад рашиської підерації, шляхом потрясінь, зовнішніх, або внутрішніх!
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23.05.2025 13:45 Відповісти
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23.05.2025 13:52 Відповісти
*******.
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23.05.2025 13:57 Відповісти
Было предсказано что будет истреблена половина мужского населения. Но это ерунда, все трусливо прячутся. Рассказывают про сотни боев. Но это просто тупая имитация. 5-6 человек постреляли и убежали уже типа бой. Трусливая война.
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23.05.2025 13:58 Відповісти
Це дискредитація Спального ВагОну і особисто <******* путіна! Метою есвео є денацифікація, демілітаризація, денатизація, а також (непублічні цілі) дефекація в чумайдан і калоізація поголівʼя рабсіян. Жодного разу про саааюз гааасууударств офіційний ***** не казав. Так що, цього підора за дискредитацію *********** наративів на кол (можна разом з *****м - за дискредитаційні нарративи).
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23.05.2025 14:15 Відповісти
Підеш ти до кобзона з своїм рускім міром підар мокшанський.
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23.05.2025 14:20 Відповісти
здохніть, курви!
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23.05.2025 14:21 Відповісти
Нациська росія і її огидний "русский мир" має буцти на звалищі історії.
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23.05.2025 14:45 Відповісти
РФ б'є по Одесі балістикою. У місті пролунали вибухи
СоюзницкійМір за версією кацапських людожерів.
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23.05.2025 14:57 Відповісти
О це супер! Нарешті пу артикулював дійсну причину його сво.
Так, які ж можуть бути перемовини?
Він же сказав, що не зупиниться, доки не досягне своїх цілей.
Це означає, що як тільки пу поднакопить фінансів/сил, то ніяка цидулька його не зупинить...ну і Балтійським країнам, Польщі, і навіть Фінляндії треба готуватись... а там вже і на східний Берлін.
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23.05.2025 14:58 Відповісти
А ніякі перемовини пуйлові і не потрібні; він про них ніколи і не заїкався. Це ідея ЄС та Штатів.
І щоби усім було цілком зрозуміло ше таке доповнення до цього кацапа соболєва. У популярному французькому тижневику L'Express 19 березня
вийшло інтерв'ю із сурковим під промовистим заголовком: «Russia will expand in all directions, as far as God wills» (Росія буде розширюватися в усі боки настільки, наскільки Бог дасть). На запитання кореспондента, на який результат сподіваються на московії, він відповів буквально таке: «Військовий чи військово-дипломатичний розгром України. Розділ цієї штучної квазідержави на природні частини». За словами багаторічного путінського ідеолога, «на цьому шляху можуть бути маневри, сповільнення та навіть зупинки. Але його буде пройдено... Стратегічні цілі не змінилися, тактичні коригуються в процесі реалізації стратегії... Україна це штучне політичне утворення, в яке були протиприродно втиснуті щонайменше три дуже різні регіони... Військовий вплив на Україну дозволить відділити російське від антиросійського, або, висловлюючись євангелічно, овець від козлів». Далі він продовжив: «У «русского мира» кордонів немає. «Русский мир» скрізь, куди тією чи іншою мірою проникає культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний вплив Росії. Тобто, на всіх континентах. Концентрація нашого впливу дуже різна у різних регіонах, але ніде не нульова. Тож розширюватимемося на всі сторони, а вже там, як Бог дасть, і на скільки ресурсів вистачить».
Це я навів для тих українців, котрі сподіваються, що війна невдовзі закінчиться. Але ж багато чого залежить від позиції ЄС та наступної адміністрації Штатів.
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23.05.2025 17:20 Відповісти
Тобто, т.з. перемовини потрібні пуйлові лише для того, аби офіційно закріпити повну капітуляцію України.
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24.05.2025 09:49 Відповісти
Соболев, если следовать твоим словам, тогда и Обама русский, и Папа Римский - русский, и Президент Японии - также русский.

А ты мордвин какой-то, да еще и алканавт, судя по испитому лицу...
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23.05.2025 15:03 Відповісти
кожен раз коли видае що більше ненавідіти неможливо ці кацапські ублюдки видают черговий срач і лишаеться тільки одне бажання знищити цих нелюдей до останього
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23.05.2025 15:15 Відповісти
Самая Счастливая Страна Руzzких
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23.05.2025 15:42 Відповісти
Уйло постійно брехав про загрозу,про націоналістів,а зараз касабчики вже відкрито заявляють ,що ціль війни розв'язаної нароссією,побудова імперії.
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23.05.2025 15:45 Відповісти
То може, для створення "союзної держави", треба було не нападати на Україну і не геноцидити її людей? Ні? Кончені виб*лядки.
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23.05.2025 16:04 Відповісти
Краще 10-15 союзних держав на території що була рассійєй...
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23.05.2025 16:17 Відповісти
На хіба ви нам потрібні, "абізяни"...
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23.05.2025 16:27 Відповісти
Іди туди, куди Макар телят не ганяв,це я тобі кажу, стара баба. Це не ви, це ми вкурвилися, ви нас гнобите, знищуєте вже як 500, років. А народ Український дуже терплячий. Вам покидькам недалеким, ще сам Пєтруша 1, казав і попереджав не дратуйте Українців,бо буде лихо. Вони тягнуть, як воли, та ще й мовчки. Буде ще вам московитам непереливки. Дякую нашим Воїнам, нізькій уклін до землі. Ми переможемо.
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23.05.2025 16:52 Відповісти
ну то что беларусь станет областью а не республикой даже это всё к тому идёт,бульбаши терпилы и рабы как и кацапы!а вот Украина *** тебе,кацапский ты *****,кровью захлебнётесь её завоёвывать!
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23.05.2025 17:22 Відповісти
шизофреник редкостный-объявил Киевский князей-рюзькими! а между тем такая национальность появилась лишь в годы совка!
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23.05.2025 17:25 Відповісти
йди на *** тварь
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23.05.2025 17:31 Відповісти
По итогу доразвалите вы и свою раху. Вопрос в сроках. Хотелось бы пораньше. Но быстро это не будет. Успеете еще много делов натворить и людей убить
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23.05.2025 18:30 Відповісти
Наче Піднебесна бажає створити з вами "союзну" державу ... Руки геть росіяки від України!
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23.05.2025 18:57 Відповісти
Кончинные
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23.05.2025 21:38 Відповісти
Причем свинособак не волнеут,когда был Владимир,Игорь,этих животных в помине не было,они в Залесье по лесам ,и болтам бегали! И какая в жопу одна держава,когда мы их ненавидем на все поколения?? Как животные это представляют! У нас полностью никчемное руководство,дипломатия,и полностью отсутствует контрпропаганда! Квартал 95,блдь
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24.05.2025 07:45 Відповісти
падло кончене шоб ти здохло щвидше
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24.05.2025 09:56 Відповісти
Нарешті зізналися. А починалося все із денацифікації і пошуків Бандери!
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24.05.2025 11:51 Відповісти
Та вже навчилися би синхронно брехати. Який на.. Союз якщо вимагаєте нейтралітету. І кого взагалі цікавить ваш союз і ваш руській мір світового масштабу
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24.05.2025 13:06 Відповісти
кацапи смердячі.
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24.05.2025 13:53 Відповісти
Кацап ублюдок людоїд каннібал російський...ви довели що ви людино ненависний дикий народ який ще є на світі...судячи з цього вас уроків не повинно бути на світі...
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24.05.2025 15:28 Відповісти
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