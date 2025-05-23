Війна РФ проти України може тривати кілька десятиліть, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський припускає, що війна Росії проти України може тривати кілька десятиліть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Сікорський вважає, що у міркуваннях про те, скільки часу знадобиться для відновлення миру в Україні і стабільності в Європі, варто враховувати три постулати.

"По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть. Все, що коротше, можна вважати бонусом", – зазначив Сікорський.

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По-друге, за його словами, потрібне розуміння: для того, щоб країна-загарбник почала добросовісні переговори, вона повинна зробити висновок, що вторгнення було помилкою.

"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", – додав він.

"По-третє, з огляду на вищесказане, ми повинні пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів, ніж та, яка їх розпочинала", – підсумував Сікорський.

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