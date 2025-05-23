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Новини Сікорський про Росію
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Війна РФ проти України може тривати кілька десятиліть, - Сікорський

Сікорський про тривалість війни

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський припускає, що війна Росії проти України може тривати кілька десятиліть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Сікорський вважає, що у міркуваннях про те, скільки часу знадобиться для відновлення миру в Україні і стабільності в Європі, варто враховувати три постулати.

"По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть. Все, що коротше, можна вважати бонусом", – зазначив Сікорський.

Також читайте: До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля, - Сікорський

По-друге, за його словами, потрібне розуміння: для того, щоб країна-загарбник почала добросовісні переговори, вона повинна зробити висновок, що вторгнення було помилкою.

"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", – додав він.

"По-третє, з огляду на вищесказане, ми повинні пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів, ніж та, яка їх розпочинала", – підсумував Сікорський.

Читайте: Росія залишатиметься загрозою, доки нею керуватиме Путін, - Сікорський

Автор: 

Сікорський Радослав (277) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+15
нема кого вінити в цій війні українцям, крім себе, крім свого вибору 19р...
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23.05.2025 15:21
+14
Тим самим Сікорський підсумував перспективи "нищівних санкцій", "справедливого миру з позиції сили" і "посилення тиску на агресора".
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23.05.2025 15:17
+9
крім вибору 2010-го. у 19-му війна в Україні тривала уже 5 років.
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23.05.2025 15:26
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Тим самим Сікорський підсумував перспективи "нищівних санкцій", "справедливого миру з позиції сили" і "посилення тиску на агресора".
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23.05.2025 15:17 Відповісти
Санкції здулися. Якщо ухвалюється 17 пакет санкцій, це означає, що попередні 16 пакетів були курям на сміх. Ціль - залишити пуйла без грошей для війни - не досягнута.
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23.05.2025 15:20 Відповісти
Бо така мета , насправді , і не ставилась ...
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23.05.2025 15:33 Відповісти
У глобалізованому світі неможливо залишити без грошей когось одного з учасників ринку. Хіба що той учасник дуже маленький та на додачу ще й дуже дурний.
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23.05.2025 15:33 Відповісти
"По-третє, з огляду на вищесказане, ми повинні пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів, ніж та, яка їх розпочинала", - підсумував Сікорський Джерело: https://censor.net/ua/n3553930
Читай уважно. Шпарить майже прямим текстом - не розміновувачам Чонгару війну закінчувати.
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23.05.2025 20:09 Відповісти
Ти все це рольникам на кордоні розкажи.
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23.05.2025 15:19 Відповісти
Супер. Тобто розрахунок стурбованих шляхтичів з Європи на те, щоб виснажувати кілька десятиліть імперію українськими руками, поки пуйло не здохне і не з'явиться новий миролюбивий цар, що захоче миритися. Розпад ерефії, вочевидь, навіть не розглядається як імовірний сценарій.
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23.05.2025 15:19 Відповісти
Так, і не тільки шляхтичів. Деякі європейці прямим текстом кажуть, що для ЄС буде вигідніше якщо війна в Україні триватиме якнайдовше.
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23.05.2025 15:29 Відповісти
Ну как бы позиция ЕС была понятна с 2022: пока рф завязла в Украине, она не будет открывать второй фронт в странах Балтии. Это не единожды было ясно из выступлений военных ЕС. Просто звучало не на прямую, а опосредованно. Поэтому ничего нового.
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23.05.2025 16:09 Відповісти
нема кого вінити в цій війні українцям, крім себе, крім свого вибору 19р...
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23.05.2025 15:21 Відповісти
крім вибору 2010-го. у 19-му війна в Україні тривала уже 5 років.
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23.05.2025 15:26 Відповісти
за президенства Петра Порошенко , українці навіть при розпочатої анексії їх теріторії , дуже добре почали жити, Безвіз ,свобода заробітків покращили житт'я та можливості всіх в Україні ,чим сильно травмували психіку проживаючих зароребником , був сапрос розрушити це проєвропейське житт'я ,від руснявого суспільства...ху* ло цим скористався , Порошенко боявся і (правильно ) шо українці не зрозуміють небезпеки ,так добре зажиріли українці ,а потім ще і знахабніли , віддавши свої мізкі пропаганді 🤡голобородько...тоді був сильний шанс, жити краще , але вибрали страшну війну ,своїми заплившими мізками в 19р. і це для нас було все ,сценарій довгострокової війни , почав реалізовуватися , прапор в руки всім 73 % ,хай несуть цю зраду своєї совісті ,може порозумнішають ?!!!
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23.05.2025 15:43 Відповісти
так говорити можуть тільки з дуже обмеженим світоглядом
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23.05.2025 16:32 Відповісти
спочатку зраду своєї совісті мають понести ті, хто голосував за яника, а ті, хто потім після Майдану закликав путєна ввісті вайска, ********** аквафрешами повинні понести покарання за сепаратизм і розкол своєї країни, за зраду.. після анексії Криму і частини Донбасу велика війна стала вже практично неминуча. питанням тільки було як до неї підготується Україна. от тільки при некомпетентних зелених, та й не тільки некомпетентних, але й при засиллі кротів кремлівських, велика війна стала ще ближчою.
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23.05.2025 16:38 Відповісти
Просто дурні українці хотіли простих рішень і голосували за того, хто обіцяв закінчити війну за кілька годин. Це зелений популіст у 2019 році так і сказав (цитата): "Антитерористична операцiя не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години".
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23.05.2025 15:43 Відповісти
Просто дурні українці хотіли ....
Дальше можно не читать. Я поражаюсь вашей биполярке. С одной стороны украинцы- великая нация, а с другой - дураки....
Как оно у вас в голове укладывается?)
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23.05.2025 16:12 Відповісти
Про всяк випадок уточню, що це цитата не Зеленського і не 2019 року)
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23.05.2025 16:33 Відповісти
хтось може з нашої зеленої дипломатії донести тому Сікорському та й іншим європейським політикам думку про те, що стабільність у Європі не варто чекати десятиліттями, ховаючись за трупами українців, а ту стабільність для Європи потрібно виборювати разом з українцями пліч-о-пліч. стаття 51 Статуту ООН про колективну оборону від агресора вам у поміч.
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23.05.2025 15:24 Відповісти
а що у Європі змінолося? як жили так і живуть
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23.05.2025 16:23 Відповісти
ну це зараз так. все може змінитись у найближчому майбутньому у гіршу сторону, якщо зараз не діяти.
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23.05.2025 16:26 Відповісти
Ну ми заднім числом стали розумні. Можливо європейці теж до цього прийдуть власним шляхом
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23.05.2025 16:29 Відповісти
можливо. проте мудріше європейцям було би вчитися не на власних помилках, а на наших.
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23.05.2025 16:39 Відповісти
Оце і є головною помилкою в міркуваннях представників "вільного світу":
"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553930
Таке усвідомлення могло прийти до таких колонізаторів, як Велика Британія, Франція та інших Нідерландів з Бельгіями. Для яких гроші (прибуток, тобто різниця між доходами та видатками) понад усе. Для авторитарних суспільств і відповідних режимів понад усе "вєлічіє". Заради "вєлічія" вони "за ценой нє пастаят".
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23.05.2025 15:29 Відповісти
По-четверте, колоніальні війни часто закінчувалися, якщо колишня колонія могла собі знайти нового покровителя. Наприклад Україна була фактично колонією Речі Посполитої, і вона б не відірвалась від поляків, якби не пішла до царя московського. Правда вийшло не дуже вдало в результаті, але це вже інша історія.

Але це все ля-ля, по факту союзнички один за другим натякають, що про гарантії безпеки, коаліцію охочих, сильний тиск на РФ, миротворців і оце от все вони трошки пошуткували. Головне, аби Дике Поле і надалі відділяло Річ Посполиту від Московії.
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23.05.2025 15:30 Відповісти
У кацапській Держдумі дали нове ідеологічне обґрунтування війни:
метою "СВО" є об'єднання Росії, України та Білорусі в єдину державу
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23.05.2025 15:33 Відповісти
З центром в Києві ...
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23.05.2025 15:34 Відповісти
***** давно сказав,що розвал совка був великою помилкою.Дуже старе обгрунтування,просто напомнили
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23.05.2025 15:35 Відповісти
Європа звісно винувата .
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23.05.2025 15:36 Відповісти
Головне питання на майбутнє - війна , в Україні , рано чи пізно закінчиться ... Після того кацапи , скоріш за все , полізуть в Європу - на чиєму боці , тоді , буде Україна ...?
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23.05.2025 15:36 Відповісти
Не полізуть туди,там можуть морду набити .Зеленського важко туди підсунути,майже неможливо
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23.05.2025 15:39 Відповісти
Нікому там морди бити - по ним ВЖЕ кацапські шахеди летять ... полізуть 100%
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23.05.2025 15:44 Відповісти
Більше слухай про слабкість Європи.
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23.05.2025 15:45 Відповісти
Якби не ЗЕ,раха не полізла б в Україну в 2022р.Зе здав тупо країну.А так би хер би,що цапи захопили
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23.05.2025 15:47 Відповісти
Перемога у війні, вигідна тільки лише українцям, простим українцям. Всьому іншому світу або пофіг, або вигідна. Це треба вже давно усвідомити і зрозуміти.
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23.05.2025 15:44 Відповісти
Сікорському невідомо, що ця війна йде вже п'ять/шість століть...
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23.05.2025 15:50 Відповісти
Тільки на ваші глобальні плани українців не вистачить.
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23.05.2025 15:53 Відповісти
 
 