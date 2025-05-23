Війна РФ проти України може тривати кілька десятиліть, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський припускає, що війна Росії проти України може тривати кілька десятиліть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Так, Сікорський вважає, що у міркуваннях про те, скільки часу знадобиться для відновлення миру в Україні і стабільності в Європі, варто враховувати три постулати.
"По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть. Все, що коротше, можна вважати бонусом", – зазначив Сікорський.
По-друге, за його словами, потрібне розуміння: для того, щоб країна-загарбник почала добросовісні переговори, вона повинна зробити висновок, що вторгнення було помилкою.
"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", – додав він.
"По-третє, з огляду на вищесказане, ми повинні пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів, ніж та, яка їх розпочинала", – підсумував Сікорський.
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Читай уважно. Шпарить майже прямим текстом - не розміновувачам Чонгару війну закінчувати.
Дальше можно не читать. Я поражаюсь вашей биполярке. С одной стороны украинцы- великая нация, а с другой - дураки....
Как оно у вас в голове укладывается?)
"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553930
Таке усвідомлення могло прийти до таких колонізаторів, як Велика Британія, Франція та інших Нідерландів з Бельгіями. Для яких гроші (прибуток, тобто різниця між доходами та видатками) понад усе. Для авторитарних суспільств і відповідних режимів понад усе "вєлічіє". Заради "вєлічія" вони "за ценой нє пастаят".
Але це все ля-ля, по факту союзнички один за другим натякають, що про гарантії безпеки, коаліцію охочих, сильний тиск на РФ, миротворців і оце от все вони трошки пошуткували. Головне, аби Дике Поле і надалі відділяло Річ Посполиту від Московії.
метою "СВО" є об'єднання Росії, України та Білорусі в єдину державу