Война РФ против Украины может длиться несколько десятилетий, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предполагает, что война России против Украины может длиться несколько десятилетий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, Сикорский считает, что в рассуждениях о том, сколько времени понадобится для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе, стоит учитывать три постулата.

"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией. История учит нас, что колониальные войны обычно длятся несколько десятилетий. Все, что короче, можно считать бонусом", - отметил Сикорский.

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Во-вторых, по его словам, нужно понимание: для того, чтобы страна-захватчик начала добросовестные переговоры, она должна сделать вывод, что вторжение было ошибкой.

"Она должна осознать, что цена войны (и сохранения контроля над бывшей колонией) перевешивает потенциальные выгоды от этой колонии", - добавил он.

"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны, как правило, заканчивались при наличии другой группы лидеров, чем та, которая их начинала", - подытожил Сикорский.

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