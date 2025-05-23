Война РФ против Украины может длиться несколько десятилетий, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предполагает, что война России против Украины может длиться несколько десятилетий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Так, Сикорский считает, что в рассуждениях о том, сколько времени понадобится для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе, стоит учитывать три постулата.
"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией. История учит нас, что колониальные войны обычно длятся несколько десятилетий. Все, что короче, можно считать бонусом", - отметил Сикорский.
Во-вторых, по его словам, нужно понимание: для того, чтобы страна-захватчик начала добросовестные переговоры, она должна сделать вывод, что вторжение было ошибкой.
"Она должна осознать, что цена войны (и сохранения контроля над бывшей колонией) перевешивает потенциальные выгоды от этой колонии", - добавил он.
"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны, как правило, заканчивались при наличии другой группы лидеров, чем та, которая их начинала", - подытожил Сикорский.
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Читай уважно. Шпарить майже прямим текстом - не розміновувачам Чонгару війну закінчувати.
Дальше можно не читать. Я поражаюсь вашей биполярке. С одной стороны украинцы- великая нация, а с другой - дураки....
Как оно у вас в голове укладывается?)
"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553930
Таке усвідомлення могло прийти до таких колонізаторів, як Велика Британія, Франція та інших Нідерландів з Бельгіями. Для яких гроші (прибуток, тобто різниця між доходами та видатками) понад усе. Для авторитарних суспільств і відповідних режимів понад усе "вєлічіє". Заради "вєлічія" вони "за ценой нє пастаят".
Але це все ля-ля, по факту союзнички один за другим натякають, що про гарантії безпеки, коаліцію охочих, сильний тиск на РФ, миротворців і оце от все вони трошки пошуткували. Головне, аби Дике Поле і надалі відділяло Річ Посполиту від Московії.
метою "СВО" є об'єднання Росії, України та Білорусі в єдину державу