Курсанти військових вишів отримуватимуть стипендії на честь загиблих захисників України, - Міноборони

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який передбачає, що підвищені академічні стипендії для курсантів, слухачів і ад'юнктів військових вишів призначатимуться на честь загиблих захисників та захисниць України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що це рамковий документ, який створює правові підстави для подальшої розробки та впровадження механізму присвоєння підвищених академічних стипендій імені загиблих оборонців України у системі військової освіти.

"Концепція, запропонована Міноборони, передбачає, що перелік таких стипендій та їх кількість буде додатково визначатись окремим рішенням уряду за поданням Міністерства оборони", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кабмін вирішив перевести на бюджет десятки тисяч студентів-контрактників

Окрім цього, проєктом акту передбачено скасування указу президента від 11.02.2000 № 209 про заснування стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Він підлягає скасуванню з огляду на вимоги закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

У Міноборони розповіли, що станом на зараз у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти виплачується 28 стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Виплата стипендій для курсантів з-поміж цивільної молоді встановлена у розмірі їх подвійного грошового забезпечення, для курсантів військової служби за контрактом, слухачів і ад'юнктів – з підвищенням на 100 відсотків посадового окладу.

Читайте також: Із 1 травня курсанти отримуватимуть стипендії 8 тис. грн, - Шмигаль