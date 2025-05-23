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Новини Стипендії для курсантів
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Курсанти військових вишів отримуватимуть стипендії на честь загиблих захисників України, - Міноборони

Курсанти отримуватимуть стипендії на честь загиблих військових

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який передбачає, що підвищені академічні стипендії для курсантів, слухачів і ад'юнктів військових вишів призначатимуться на честь загиблих захисників та захисниць України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що це рамковий документ, який створює правові підстави для подальшої розробки та впровадження механізму присвоєння підвищених академічних стипендій імені загиблих оборонців України у системі військової освіти.

"Концепція, запропонована Міноборони, передбачає, що перелік таких стипендій та їх кількість буде додатково визначатись окремим рішенням уряду за поданням Міністерства оборони", - сказано в повідомленні.

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Окрім цього, проєктом акту передбачено скасування указу президента від 11.02.2000 № 209 про заснування стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Він підлягає скасуванню з огляду на вимоги закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

У Міноборони розповіли, що станом на зараз у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти виплачується 28 стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Виплата стипендій для курсантів з-поміж цивільної молоді встановлена у розмірі їх подвійного грошового забезпечення, для курсантів військової служби за контрактом, слухачів і ад'юнктів – з підвищенням на 100 відсотків посадового окладу.

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Автор: 

Кабмін (14134) стипендії (181) курсанти (136)


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питання не в стипендіях!
питання у програмі навчання для українського офіцера!!!!
маршувати з ранку до ночі? красити листя в зелене, сніг в біле? повзати в озк по плацу, після відбою? виконувати дебільні забаганки офіцерських дружин?
чи, постійно вивчати та практикувати ттх всієї наявної зброї не вилазячі з полігонів у безкінечній фізичний підготовці?
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23.05.2025 19:23 Відповісти
 
 