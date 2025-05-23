Курсанты военных вузов будут получать стипендии в честь погибших защитников Украины, - Минобороны

Кабинет Министров одобрил проект указа президента Владимира Зеленского, который предусматривает, что повышенные академические стипендии для курсантов, слушателей и адъюнктов военных вузов будут назначаться в честь погибших защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что это рамочный документ, который создает правовые основания для дальнейшей разработки и внедрения механизма присвоения повышенных академических стипендий имени погибших защитников Украины в системе военного образования.

"Концепция, предложенная Минобороны, предусматривает, что перечень таких стипендий и их количество будет дополнительно определяться отдельным решением правительства по представлению Министерства обороны", - сказано в сообщении.

Читайте также: Кабмин решил перевести на бюджет десятки тысяч студентов-контрактников

Кроме этого, проектом акта предусмотрена отмена указа президента от 11.02.2000 №209 об учреждении стипендий имени героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он подлежит отмене, учитывая требования закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

В Минобороны рассказали, что по состоянию на сейчас в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений выплачивается 28 стипендий имени героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Выплата стипендий для курсантов из числа гражданской молодежи установлена в размере их двойного денежного обеспечения, для курсантов военной службы по контракту, слушателей и адъюнктов - с повышением на 100 процентов должностного оклада.

Читайте также: С 1 мая курсанты будут получать стипендии 8 тыс. грн, - Шмыгаль