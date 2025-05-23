Курсанты военных вузов будут получать стипендии в честь погибших защитников Украины, - Минобороны
Кабинет Министров одобрил проект указа президента Владимира Зеленского, который предусматривает, что повышенные академические стипендии для курсантов, слушателей и адъюнктов военных вузов будут назначаться в честь погибших защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что это рамочный документ, который создает правовые основания для дальнейшей разработки и внедрения механизма присвоения повышенных академических стипендий имени погибших защитников Украины в системе военного образования.
"Концепция, предложенная Минобороны, предусматривает, что перечень таких стипендий и их количество будет дополнительно определяться отдельным решением правительства по представлению Министерства обороны", - сказано в сообщении.
Кроме этого, проектом акта предусмотрена отмена указа президента от 11.02.2000 №209 об учреждении стипендий имени героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он подлежит отмене, учитывая требования закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
В Минобороны рассказали, что по состоянию на сейчас в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений выплачивается 28 стипендий имени героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Выплата стипендий для курсантов из числа гражданской молодежи установлена в размере их двойного денежного обеспечения, для курсантов военной службы по контракту, слушателей и адъюнктов - с повышением на 100 процентов должностного оклада.
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питання у програмі навчання для українського офіцера!!!!
маршувати з ранку до ночі? красити листя в зелене, сніг в біле? повзати в озк по плацу, після відбою? виконувати дебільні забаганки офіцерських дружин?
чи, постійно вивчати та практикувати ттх всієї наявної зброї не вилазячі з полігонів у безкінечній фізичний підготовці?