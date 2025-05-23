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Новини Поїздки до РФ та Білорусі
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Євродепутат від Люксембургу Картайзер анонсував візит до РФ: Говоритиму про мир в Україні і права людини

Євродепутат від Люксембургу Картайзер поїде до Росії

Депутат Європейського парламенту від Люксембургу Фернан Картайзер заявив, що наступного тижня на запрошення Державної думи Росії має намір відвідати Москву, де говоритиме про "мир в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, цю інформацію політик підтвердив Politico.

Так, Картейзер заявив, що під час візиту до Москви на початку наступного тижня планує зустрітися з російськими депутатами, заступником міністра закордонних справ Росії та директором департаменту двосторонніх відносин МЗС Росії.

"На всіх цих зустрічах я говоритиму про мир в Україні. Я також порушу питання прав людини в Росії і в загальних рисах обговорю поточний тривожний стан міжнародних відносин", – зазначив він.

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За його словами, він оплачує поїздку з власних коштів, "оскільки Європейський парламент блокує дипломатичні зусилля депутатів Європарламенту щодо зустрічі з представниками Росії". 

Своєю чергою європейські консерватори та реформісти (ЄКР) – політична група Європарламенту, до якої входить Картейзер, відмежувалась від його поїздки до Москви.

Крім того, його колега по єврогрупі Патрік Ялі з польської партії "Право і справедливість" заявив, що в разі поїздки Картейзера до Росії подасть пропозицію про його виключення з лав ЄКР.

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Автор: 

Європарламент (1054) Люксембург (140)


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обговорю поточний тривожний стан міжнародних відносин", Джерело: https://censor.net/ua/n3553998
- який сама ж РФія і створила !
Тепер обговорюйте - по методу Тромба , і не забудьте , при цьому , ***** в зад поцілувати !
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23.05.2025 19:30 Відповісти
ще один придурок як і трампло.
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23.05.2025 19:30 Відповісти
Для початку нехай серед нільских крокодилів прочитає лекцію про заборону і неетичну поведінку в нападі і поїданні людей. Вони там в Люксембургах не від світу цього?
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23.05.2025 19:39 Відповісти
Нехай після "миру в Україні" обговорить шляхи і способи виходу Люксембургу з НАТО. Для того, щоб його гарно прийняли в Мінюсті
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23.05.2025 19:45 Відповісти
Серйозно? Про права людини на кацапії? Їм не потрібні західні цінності. Невже людство ніяк не зрозуміє цих людожерів?
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23.05.2025 19:53 Відповісти
Час від часу якийсь дурень вискакує з шкатулки…
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23.05.2025 20:05 Відповісти
 
 