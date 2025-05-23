Євродепутат від Люксембургу Картайзер анонсував візит до РФ: Говоритиму про мир в Україні і права людини

Депутат Європейського парламенту від Люксембургу Фернан Картайзер заявив, що наступного тижня на запрошення Державної думи Росії має намір відвідати Москву, де говоритиме про "мир в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, цю інформацію політик підтвердив Politico.

Так, Картейзер заявив, що під час візиту до Москви на початку наступного тижня планує зустрітися з російськими депутатами, заступником міністра закордонних справ Росії та директором департаменту двосторонніх відносин МЗС Росії.

"На всіх цих зустрічах я говоритиму про мир в Україні. Я також порушу питання прав людини в Росії і в загальних рисах обговорю поточний тривожний стан міжнародних відносин", – зазначив він.

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За його словами, він оплачує поїздку з власних коштів, "оскільки Європейський парламент блокує дипломатичні зусилля депутатів Європарламенту щодо зустрічі з представниками Росії".

Своєю чергою європейські консерватори та реформісти (ЄКР) – політична група Європарламенту, до якої входить Картейзер, відмежувалась від його поїздки до Москви.

Крім того, його колега по єврогрупі Патрік Ялі з польської партії "Право і справедливість" заявив, що в разі поїздки Картейзера до Росії подасть пропозицію про його виключення з лав ЄКР.

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