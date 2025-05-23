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Новости Поездки в РФ и Беларусь
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Евродепутат от Люксембурга Картайзер анонсировал визит в РФ: Буду говорить о мире в Украине и правах человека

Евродепутат от Люксембурга Картайзер поедет в Россию

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что на следующей неделе по приглашению Государственной думы России намерен посетить Москву, где будет говорить о "мире в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, эту информацию политик подтвердил Politico.

В частности, Картейзер заявил, что во время визита в Москву в начале следующей недели планирует встретиться с российскими депутатами, заместителем министра иностранных дел России и директором департамента двусторонних отношений МИД России.

"На всех этих встречах я буду говорить о мире в Украине. Я также подниму вопрос прав человека в России и в общих чертах обсужу текущее тревожное состояние международных отношений", - отметил он.

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По его словам, он оплачивает поездку из собственных средств, "поскольку Европейский парламент блокирует дипломатические усилия депутатов Европарламента относительно встречи с представителями России".

В свою очередь европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) - политическая группа Европарламента, в которую входит Картейзер - отмежевалась от его поездки в Москву.

Кроме того, его коллега по еврогруппе Патрик Яли из польской партии "Право и справедливость" заявил, что в случае поездки Картейзера в Россию подаст предложение о его исключении из рядов ЕКС.

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Автор: 

Европарламент (1808) Люксембург (120)


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обговорю поточний тривожний стан міжнародних відносин", Джерело: https://censor.net/ua/n3553998
- який сама ж РФія і створила !
Тепер обговорюйте - по методу Тромба , і не забудьте , при цьому , ***** в зад поцілувати !
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23.05.2025 19:30 Ответить
ще один придурок як і трампло.
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23.05.2025 19:30 Ответить
Для початку нехай серед нільских крокодилів прочитає лекцію про заборону і неетичну поведінку в нападі і поїданні людей. Вони там в Люксембургах не від світу цього?
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23.05.2025 19:39 Ответить
Нехай після "миру в Україні" обговорить шляхи і способи виходу Люксембургу з НАТО. Для того, щоб його гарно прийняли в Мінюсті
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23.05.2025 19:45 Ответить
Серйозно? Про права людини на кацапії? Їм не потрібні західні цінності. Невже людство ніяк не зрозуміє цих людожерів?
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23.05.2025 19:53 Ответить
Час від часу якийсь дурень вискакує з шкатулки…
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23.05.2025 20:05 Ответить
 
 