Евродепутат от Люксембурга Картайзер анонсировал визит в РФ: Буду говорить о мире в Украине и правах человека

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что на следующей неделе по приглашению Государственной думы России намерен посетить Москву, где будет говорить о "мире в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, эту информацию политик подтвердил Politico.

В частности, Картейзер заявил, что во время визита в Москву в начале следующей недели планирует встретиться с российскими депутатами, заместителем министра иностранных дел России и директором департамента двусторонних отношений МИД России.

"На всех этих встречах я буду говорить о мире в Украине. Я также подниму вопрос прав человека в России и в общих чертах обсужу текущее тревожное состояние международных отношений", - отметил он.

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По его словам, он оплачивает поездку из собственных средств, "поскольку Европейский парламент блокирует дипломатические усилия депутатов Европарламента относительно встречи с представителями России".

В свою очередь европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) - политическая группа Европарламента, в которую входит Картейзер - отмежевалась от его поездки в Москву.

Кроме того, его коллега по еврогруппе Патрик Яли из польской партии "Право и справедливость" заявил, что в случае поездки Картейзера в Россию подаст предложение о его исключении из рядов ЕКС.

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