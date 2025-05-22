РФ не дает права быть украинцами на оккупированных территориях, - австрийский евродепутат

Европарламент должен заявить о необходимости отправить международных наблюдателей, будь то представители Красного Креста или другой гуманитарной организации, на временно оккупированные территории Украины и таким образом способствовать пресечению практики РФ по преследованию украинцев на ВОТ, которым практически отказывают в праве на существование.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европарламента (Renew) от Австрии Гельмут Брандштеттер, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя я был знаком с высказываниями Владислава Суркова (бывший заместитель председателя правительства РФ, который стоял у истоков разработки концепции "русского мира", аннексии Крыма и начала войны против Украины на Донбассе в 2014 году, — ред.) и Александра Дугина (российский ультраконсервативный философ, идеолог "русского мира" и "священной войны против Запада", — ред.), понимал их риторику, только в последние недели я стал глубже вчитываться в детали. И, к сожалению, логика, стоящая за их заявлениями, становится предельно ясной: в их интерпретации ты либо русский — либо не имеешь права на существование. И это они формулируют открыто и недвусмысленно. Мы, как международное сообщество, не сумели донести эту суть достаточно ясно. Многие в Европе до сих пор ошибочно воспринимают происходящее как обычный территориальный конфликт. Но это не просто борьба за земли. Это война за признание права украинского народа на существование как такового. Это экзистенциальное противостояние. И, увы, мы до сих пор недостаточно эффективно рассказываем миру об истории, культуре, языке и идентичности Украины", — отметил политик.

"К сожалению, Россия не склонна принимать международные инициативы. Тем не менее, я убежден, что следующий созыв парламента должен рассмотреть возможность соответствующей резолюции. Необходимо заявить: мы хотим отправить международных наблюдателей — будь то представители Красного Креста или другой гуманитарной организации — чтобы получить объективную картину происходящего. Если Россия откажется — это станет важным сигналом для всего мира. Мы много говорим о депортации украинских детей, об их похищении. Я ознакомился с многочисленными отчетами, в том числе и о молодых людях, которых насильственно мобилизуют, подвергают насилию и принуждают к службе. Масштаб гуманитарных преступлений огромен, но мы говорим об этом все еще недостаточно громко. Мы должны искать варианты. Пока Россия препятствует международному мониторингу, мы обязаны использовать каждую возможность, чтобы донести правду и усилить давление", — подытожил австрийский европарламентарий.

Ранее, депутат парламента Финляндии Тютти Туппурайнен также заявила, что Запад должен привлечь РФ к ответственности за преступления против украинцев. По ее мнению, международное сообщество должно обеспечить привлечение России к ответственности за военные преступления, которые продолжают совершаться на украинской земле. Запад должен четко признавать жертвы, понесенные Украиной и на деле поддерживать ее право на суверенитет, свободу и самостоятельное определение своего будущего. Для этого необходимо продолжать оказывать Украине всестороннюю решительную поддержку и направлять ресурсы в развитие украинского оборонного сектора, обеспечивая Вооруженные силы страны всем необходимым для ведения справедливой оборонительной войны.

