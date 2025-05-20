Путин должен показать, что он настроен серьезно, а не просто тянет время, - глава МИД Австрии Майньль-Райзингер

Российский диктатор Владимир Путин должен прекратить затягивать время и реально показать, что он готов к прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

С начала марта мы видим, что Украина полностью готова к всеобъемлющему прекращению огня, ведь это, конечно, должно быть основой для переговоров. Нельзя с одной стороны заявлять, что хочешь серьезно вести переговоры о справедливом и устойчивом мире, а с другой - ночью продолжать бомбить Украину дронами. Это не работает. И это означает, что Россия должна сейчас показать, Путин должен показать, что он серьезно настроен и не просто тянет время или пытается играть в игры.

Министр подчеркнула, что "все больше складывается впечатление, что Путин только тянет время, и это для нас неприемлемо".

Читайте: Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон

"Поэтому мы должны и в дальнейшем поддерживать высокое давление. Именно поэтому я рада, что работа над новым пакетом санкций продолжается, и ее нужно продвигать с решимостью. Великобритания уже сделала шаг вперед в этом вопросе, мы это очень приветствуем, и Европа последует ее примеру. Экономически санкции действуют, и утверждение, что они не имеют влияния - это просто выдумка", - добавила глава МИД.

Майнль-Райзингер также указала на инициированную ею дипломатическую инициативу по принуждению России к миру и "настоящему глобальному объединению усилий, особенно со странами, которые по разным причинам до сих пор поддерживают экономические связи с Россией".

"Нужно сказать им: пожалуйста, сейчас тот момент, когда Путин должен реально показать, что он готов к прекращению огня и честным переговорам. Нам нужны эти партнеры по всему миру", - отметила министр.

Также читайте: Украина доказала, что не является препятствием для мира. Путин хочет войны, его надо заставить прекратить агрессию, - Сибига

Она считает, что мирные переговоры без прекращения огня не позволят увидеть серьезность намерений России.

"И в то же время наш подход - мир через силу. Мы также продолжаем поддерживать Украину, чтобы она имела сильную позицию на переговорах. И продолжаем оказывать экономическое давление, но теперь также юридическое давление, в частности через создание Специального трибунала. Это очень важно для нас, как для Австрии, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виноват, в частности, за военные преступления", - подытожила Майнль-Райзингер.

Читайте: Австрия призвала ЕС сотрудничать со странами БРИКС для завершения войны в Украине, - Politico