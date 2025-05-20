УКР
605 20

Путін має показати, що він налаштований серйозно, а не просто тягне час, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Австрія закликала Путіна припинити вогонь

Російський диктатор Володимир Путін має припинити затягувати час та реально показати, що він готовий до припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

З початку березня ми бачимо, що Україна повністю готова до всеосяжного припинення вогню, адже це, звісно, має бути основою для переговорів. Не можна з одного боку заявляти, що хочеш серйозно вести переговори про справедливий і стійкий мир, а з іншого - вночі продовжувати бомбардувати Україну дронами. Це не працює. І це означає, що Росія мусить зараз показати, Путін мусить показати, що він серйозно налаштований і не просто тягне час чи намагається грати в ігри

Міністерка наголосила, що "дедалі більше складається враження, що Путін лише тягне час, і це для нас неприйнятно".

Читайте: Розмова Трампа з Путіним є помилкою для США. Схоже, Америка відмовиться від посередництва в переговорах, - Болтон

"Тому ми мусимо й надалі підтримувати високий тиск. Саме тому я рада, що робота над новим пакетом санкцій триває, і її потрібно просувати з рішучістю. Велика Британія вже зробила крок уперед у цьому питанні, ми це дуже вітаємо, і Європа піде за її прикладом. Економічно санкції діють, і твердження, що вони не мають впливу - це просто вигадка", - додала глава МЗС.

Майнль-Райзінгер також вказала на ініційовану нею дипломатичну ініціативу з примусу Росії до миру та "справжнього глобального об’єднання зусиль, особливо з країнами, які з різних причин досі підтримують економічні зв’язки з Росією".

"Потрібно сказати їм: будь ласка, зараз той момент, коли Путін має реально показати, що він готовий до припинення вогню та чесних переговорів. Нам потрібні ці партнери по всьому світу", - зазначила міністерка.

Також читайте: Україна довела, що не є перешкодою для миру. Путін прагне війни, його треба змусити припинити агресію, - Сибіга

Вона вважає, що мирні переговори без припинення вогню не дозволять побачити серйозність намірів Росії.

"І водночас наш підхід - мир через силу. Ми також продовжуємо підтримувати Україну, щоб вона мала сильну позицію на переговорах. І продовжуємо чинити економічний тиск, але тепер також юридичний тиск, зокрема через створення Спеціального трибуналу. Це дуже важливо для нас, як для Австрії, щоб притягнути до відповідальності тих, хто винен, зокрема, за воєнні злочини", - підсумувала Майнль-Райзінгер.

Читайте: Австрія закликала ЄС співпрацювати із країнами БРІКС для завершення війни в Україні, - Politico

+4
Вам, курва, ще не повилазило?
20.05.2025 17:29 Відповісти
20.05.2025 17:29 Відповісти
+2
Та він вже вам Показав! і не тільки, щей поклав його на вас.
20.05.2025 17:29 Відповісти
20.05.2025 17:29 Відповісти
+2
20.05.2025 17:31 Відповісти
20.05.2025 17:31 Відповісти
Він серйозно налаштований, тягнути час, доки у бункєрі не завоняється.
20.05.2025 17:28 Відповісти
20.05.2025 17:28 Відповісти
Наївні. Рожеві. Поні.
20.05.2025 17:28 Відповісти
20.05.2025 17:28 Відповісти
Та він вже вам Показав! і не тільки, щей поклав його на вас.
20.05.2025 17:29 Відповісти
20.05.2025 17:29 Відповісти
Вам, курва, ще не повилазило?
20.05.2025 17:29 Відповісти
20.05.2025 17:29 Відповісти
20.05.2025 17:31 Відповісти
20.05.2025 17:31 Відповісти
А він хоч раз висловив такі наміри? Всі навкруги розповідають, як ху#ло хоче миру. Всі, окрім самого ху#ла.
20.05.2025 17:32 Відповісти
20.05.2025 17:32 Відповісти
20.05.2025 17:32 Відповісти
20.05.2025 17:32 Відповісти
Никуясибе, Лиам Нисон пол сменил ???
20.05.2025 17:56 Відповісти
20.05.2025 17:56 Відповісти
тільки ледачий не казав что Трамп тупий - що )(уйло його найо ....ує ...

але трап не здається і дали каже що )(уйло гарний хлопець з яким він хоче мати справу
20.05.2025 17:34 Відповісти
20.05.2025 17:34 Відповісти
Блаблабла...
20.05.2025 17:34 Відповісти
20.05.2025 17:34 Відповісти
О, зiрковий десант з паралелноi реальностi висадився!
20.05.2025 17:35 Відповісти
20.05.2025 17:35 Відповісти
Світ просто не розуміє що таке кацапи і *****. Наче діти. Поки той гнидник не розвалити то це не закінчиться.
20.05.2025 17:37 Відповісти
20.05.2025 17:37 Відповісти
Всі вони разуміють, просто за наївністю і боягузтвом, хочуть уникнути неминучого.
20.05.2025 17:49 Відповісти
20.05.2025 17:49 Відповісти
Скільки таких ідіотів потрібно кормити гівном щоб вони здогадались що це гівно?
20.05.2025 17:53 Відповісти
20.05.2025 17:53 Відповісти
Розстібне ширінку і покаже.
20.05.2025 17:57 Відповісти
20.05.2025 17:57 Відповісти
***** вам усім уже 4-й рік показує міль із ширінки, коли вже ви її побачите?
20.05.2025 18:03 Відповісти
20.05.2025 18:03 Відповісти
Так а він хіба не показав, що налаштований серйозно?! Пришелепкуваті европейці.
20.05.2025 18:20 Відповісти
20.05.2025 18:20 Відповісти
Передайте там міністерці, що путлер припиняти війну не планує...
20.05.2025 19:00 Відповісти
20.05.2025 19:00 Відповісти
країна не ляканих ідійотів...
20.05.2025 19:16 Відповісти
20.05.2025 19:16 Відповісти
 
 