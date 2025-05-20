Путін має показати, що він налаштований серйозно, а не просто тягне час, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Російський диктатор Володимир Путін має припинити затягувати час та реально показати, що він готовий до припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

З початку березня ми бачимо, що Україна повністю готова до всеосяжного припинення вогню, адже це, звісно, має бути основою для переговорів. Не можна з одного боку заявляти, що хочеш серйозно вести переговори про справедливий і стійкий мир, а з іншого - вночі продовжувати бомбардувати Україну дронами. Це не працює. І це означає, що Росія мусить зараз показати, Путін мусить показати, що він серйозно налаштований і не просто тягне час чи намагається грати в ігри

Міністерка наголосила, що "дедалі більше складається враження, що Путін лише тягне час, і це для нас неприйнятно".

"Тому ми мусимо й надалі підтримувати високий тиск. Саме тому я рада, що робота над новим пакетом санкцій триває, і її потрібно просувати з рішучістю. Велика Британія вже зробила крок уперед у цьому питанні, ми це дуже вітаємо, і Європа піде за її прикладом. Економічно санкції діють, і твердження, що вони не мають впливу - це просто вигадка", - додала глава МЗС.

Майнль-Райзінгер також вказала на ініційовану нею дипломатичну ініціативу з примусу Росії до миру та "справжнього глобального об’єднання зусиль, особливо з країнами, які з різних причин досі підтримують економічні зв’язки з Росією".

"Потрібно сказати їм: будь ласка, зараз той момент, коли Путін має реально показати, що він готовий до припинення вогню та чесних переговорів. Нам потрібні ці партнери по всьому світу", - зазначила міністерка.

Вона вважає, що мирні переговори без припинення вогню не дозволять побачити серйозність намірів Росії.

"І водночас наш підхід - мир через силу. Ми також продовжуємо підтримувати Україну, щоб вона мала сильну позицію на переговорах. І продовжуємо чинити економічний тиск, але тепер також юридичний тиск, зокрема через створення Спеціального трибуналу. Це дуже важливо для нас, як для Австрії, щоб притягнути до відповідальності тих, хто винен, зокрема, за воєнні злочини", - підсумувала Майнль-Райзінгер.

