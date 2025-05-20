Україна довела, що не є перешкодою для миру. Путін прагне війни, його треба змусити припинити агресію, - Сибіга

Європі необхідна повна дипломатична мобілізація, щоб стримати російську агресію та відновити мир на континенті.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга перед Радою міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Україна за останні тижні довела, що не є перешкодою для миру", - наголосив він.

"Путін продовжує цю війну - він прагне війни. Саме тому ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію", - додав український міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга вирушає до Брюсселю для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

