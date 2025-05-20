УКР
Україна довела, що не є перешкодою для миру. Путін прагне війни, його треба змусити припинити агресію, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Європі необхідна повна дипломатична мобілізація, щоб стримати російську агресію та відновити мир на континенті.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга перед Радою міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Україна за останні тижні довела, що не є перешкодою для миру", - наголосив він.

"Путін продовжує цю війну - він прагне війни. Саме тому ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію", - додав український міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга вирушає до Брюсселю для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

