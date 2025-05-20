Украина доказала, что не является препятствием для мира. Путин стремится к войне, его нужно заставить остановить агрессию, - Сибига

Европе необходима полная дипломатическая мобилизация, чтобы сдержать российскую агрессию и восстановить мир на континенте.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига перед Советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Украина за последние недели доказала, что не является препятствием для мира", - подчеркнул он.

"Путин продолжает эту войну - он стремится к войне. Именно поэтому мы должны усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию", - добавил украинский министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

