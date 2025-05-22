РФ не дає права бути українцями на окупованих територіях, - австрійський євродепутат

Європарламент має заявити про необхідність відправити міжнародних спостерігачів, чи то представників Червоного Хреста, чи то іншої гуманітарної організації, на тимчасово окуповані території України і в такий спосіб сприяти припиненню практики РФ щодо переслідування українців на ТОТ, яким практично відмовляють у праві на існування.

депутат Європарламенту (Renew) від Австрії Гельмут Брандштеттер

"Хоча я був знайомий із висловлюваннями Владислава Суркова (колишній заступник голови уряду РФ, який стояв біля витоків розроблення концепції "руського міра", анексії Криму та початку війни проти України на Донбасі 2014 року. - Ред.) та Олександра Дугіна (російський ультраконсервативний філософ, ідеолог "руського міра" та "священної війни проти Заходу". - Ред.), розумів їхню риторику, лише останніми тижнями я почав глибше вчитуватися в деталі. І, на жаль, логіка, що стоїть за їхніми заявами, стає гранично ясною: в їхній інтерпретації ти або росіянин — або не маєш права на існування. І це вони формулюють відкрито і недвозначно. Ми, як міжнародне співтовариство, не зуміли донести цю суть досить ясно. Багато хто в Європі досі помилково сприймає те, що відбувається, як звичайний територіальний конфлікт. Але це не просто боротьба за землі. Це війна за визнання права українського народу на існування як такого. Це екзистенціальне протистояння. І, на жаль, ми досі недостатньо ефективно розповідаємо світу про історію, культуру, мову та ідентичність України", - зазначив політик.

"На жаль, Росія не схильна приймати міжнародні ініціативи. Тим не менш, я переконаний, що наступне скликання парламенту має розглянути можливість відповідної резолюції. Необхідно заявити: ми хочемо відправити міжнародних спостерігачів - чи то представників Червоного Хреста, чи то іншої гуманітарної організації - щоб отримати об'єктивну картину того, що відбувається. Якщо Росія відмовиться - це стане важливим сигналом для всього світу. Ми багато говоримо про депортацію українських дітей, про їхнє викрадення. Я ознайомився з численними звітами, зокрема і про молодих людей, яких насильно мобілізують, піддають насильству і примушують до служби. Масштаб гуманітарних злочинів величезний, але ми говоримо про це все ще недостатньо голосно. Ми повинні шукати варіанти. Поки Росія перешкоджає міжнародному моніторингу, ми зобов'язані використовувати кожну можливість, щоб донести правду і посилити тиск", - підсумував австрійський європарламентар.

Раніше, депутатка парламенту Фінляндії Тютті Туппурайнен також заявила, що Захід має притягнути РФ до відповідальності за злочини проти українців. На її думку, міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, які продовжують вчинятися на українській землі. Захід має чітко визнавати жертви, яких зазнала Україна, і на ділі підтримувати її право на суверенітет, свободу та самостійне визначення свого майбутнього. Для цього необхідно продовжувати надавати Україні всебічну рішучу підтримку і спрямовувати ресурси в розвиток українського оборонного сектору, забезпечуючи Збройні сили країни всім необхідним для ведення справедливої оборонної війни.

