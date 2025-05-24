Мирна угода між Україною та РФ малоймовірна через важкопримиримі позиції сторін, - Fitch Ratings
Fitch Ratings не очікує, що найближчим часом Україна та Росія домовляться про повне та всеосяжне припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міжнародне агентство Fitch Ratings.
Як зазначається, у середині травня делегації з Росії та України вперше три роки тому провели прямі перемовини в Стамбулі, втім без будь-якого прориву.
"Заявлена адміністрацією США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, однак укладення мирної угоди є малоймовірним через важкопримиримі позиції обох сторін", - переконані в агентстві.
Аналітики Fitch вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, у якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.
Таким чином, оцінки Fitch Ratings мало змінилися порівняно з груднем 2024 року. Тоді Fitch Ratings очікувало, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році в рамках її поточних широких параметрів, припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому лаптєстан потрібно розвалювати зсередини. Ця істина має дійти в головешки сильних світу цього.
Не вижу ни одной причины зачем московитам это надо ?
Це не національність винна це толерантність до корупції більшості виборців, та те що вони голосують тільки за тих хто більше казок розповість і має більше фінансування на проведення кампанії. Але чогось нікого ніколи не хвилює для чого кандидат, вкладає такі кошти... Ну або чого олігарх відправляє директора якогось свого підприємства чи помічника і дає кошти на його кампанію....
Просто вибори в Україні за часів Кучми, перетворились на таку собі інвестицію, яку потім успішно відбивають, коли приходять до влади...
Їм головне красиву картинку на виборах створити, але на цю картинку потрібні значні кошти, тому нормальні кандидати не можуть собі дозволити і відповідно їх не обирають..
А переважну більшість українців в церкві вчать поклонятись та смирення...
А Заходу пох... їм головне щоб для них загрози не було і ресурси дешеві. Почитайте як під час голодомору американські компанії не хотіли реструктиризації боргу совка по кредитах і тому совок збільшив експорт подешевілого зерна. І всі в світі знали що це зерно відібране у селян які вмирають з голоду, але гроші не пахнуть...
вічне протистояння вбивці і жертви
Те саме заяви по 1.5 млн дронів, залишились тільки заявами, в реальності більшість вироблених дронів необхідно переробляти на інші частоти, міняти камери і батареї, тому військові дальше просять у волонтерів дрони....
Також проблеми з мінами, недостатність артилерії, відсутність ракет у Ф16. Укріплення, яких ніхто не використовує через їх непродуманість...