УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12848 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 424 26

Мирна угода між Україною та РФ малоймовірна через важкопримиримі позиції сторін, - Fitch Ratings

Перемовини України та рф

Fitch Ratings не очікує, що найближчим часом Україна та Росія домовляться про повне та всеосяжне припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міжнародне агентство Fitch Ratings.

Як зазначається, у середині травня делегації з Росії та України вперше три роки тому провели прямі перемовини в Стамбулі, втім без будь-якого прориву.

"Заявлена адміністрацією США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, однак укладення мирної угоди є малоймовірним через важкопримиримі позиції обох сторін", - переконані в агентстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія прагне усунути США з переговорного процесу, - Сибіга

Аналітики Fitch вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, у якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.

Таким чином, оцінки Fitch Ratings мало змінилися порівняно з груднем 2024 року. Тоді Fitch Ratings очікувало, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році в рамках її поточних широких параметрів, припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна.

Автор: 

Fitch (336) припинення вогню (271)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Вже євреї винні, а от у мене в місті мер чистий націоналіст, в вившиванці постійно ходить , належить до патріотичної партії, але вже забудовує кожен клаптик землі, всі сквери, навіть заводи закриває, щоб забудувати, ніодної нової школи чи спортивного закладу для молоді, хоча кількість населення зросла в рази, хіба роблять вигляд що типу будують як державні, щоб дати дозвіл на будівництво, а ті потім стають приватні.

Це не національність винна це толерантність до корупції більшості виборців, та те що вони голосують тільки за тих хто більше казок розповість і має більше фінансування на проведення кампанії. Але чогось нікого ніколи не хвилює для чого кандидат, вкладає такі кошти... Ну або чого олігарх відправляє директора якогось свого підприємства чи помічника і дає кошти на його кампанію....

Просто вибори в Україні за часів Кучми, перетворились на таку собі інвестицію, яку потім успішно відбивають, коли приходять до влади...
показати весь коментар
24.05.2025 13:02
+2
Орки завжди були такими по історії, їх правителі постійно цим користуються, знаходять зовнішнього ворога, щоб раби сиділи в покорі. Проста і успішна стратегія управління тупого стада.

А Заходу пох... їм головне щоб для них загрози не було і ресурси дешеві. Почитайте як під час голодомору американські компанії не хотіли реструктиризації боргу совка по кредитах і тому совок збільшив експорт подешевілого зерна. І всі в світі знали що це зерно відібране у селян які вмирають з голоду, але гроші не пахнуть...
показати весь коментар
24.05.2025 13:08
+2
Домовленості тільки будуть тоді, коли ми почнемо воювати не за рахунок мужності військових, а налагодим реальне виробництво високоточного озброєння та будемо наносити удари в тил, вибиваючи постачання. Поки тільки йде шоу, з тих ударів беспілотниками, можливо 10% долітають до цілі, через наявність великої кількості гелікоптерів та винищувачів у ворога.

Те саме заяви по 1.5 млн дронів, залишились тільки заявами, в реальності більшість вироблених дронів необхідно переробляти на інші частоти, міняти камери і батареї, тому військові дальше просять у волонтерів дрони....
Також проблеми з мінами, недостатність артилерії, відсутність ракет у Ф16. Укріплення, яких ніхто не використовує через їх непродуманість...
показати весь коментар
24.05.2025 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не "важкопримиримі", а НЕПРИМИРИМІ
Тому лаптєстан потрібно розвалювати зсередини. Ця істина має дійти в головешки сильних світу цього.
показати весь коментар
24.05.2025 12:29 Відповісти
зачем )(уйло будет подписывать мирные соглашения ?

Не вижу ни одной причины зачем московитам это надо ?
показати весь коментар
24.05.2025 12:32 Відповісти
Позиція рассеї відома вони її навіть не приховують,це знищення України як держави і українців як нації,позиція України -вижити.
показати весь коментар
24.05.2025 12:36 Відповісти
Це ж треба, які ці українці непоступливі. Якби не вони, війна б давно закінчилася
показати весь коментар
24.05.2025 12:36 Відповісти
Вже євреї винні, а от у мене в місті мер чистий націоналіст, в вившиванці постійно ходить , належить до патріотичної партії, але вже забудовує кожен клаптик землі, всі сквери, навіть заводи закриває, щоб забудувати, ніодної нової школи чи спортивного закладу для молоді, хоча кількість населення зросла в рази, хіба роблять вигляд що типу будують як державні, щоб дати дозвіл на будівництво, а ті потім стають приватні.

Це не національність винна це толерантність до корупції більшості виборців, та те що вони голосують тільки за тих хто більше казок розповість і має більше фінансування на проведення кампанії. Але чогось нікого ніколи не хвилює для чого кандидат, вкладає такі кошти... Ну або чого олігарх відправляє директора якогось свого підприємства чи помічника і дає кошти на його кампанію....

Просто вибори в Україні за часів Кучми, перетворились на таку собі інвестицію, яку потім успішно відбивають, коли приходять до влади...
показати весь коментар
24.05.2025 13:02 Відповісти
Слух.. ти ушльопок я не єврей, я українець зі всіх віток, але ви настільки тупі що не бачити що це не національність вбиває країну з середини, а корупція і те що виборцям 30 років було пох... кого обирають..
Їм головне красиву картинку на виборах створити, але на цю картинку потрібні значні кошти, тому нормальні кандидати не можуть собі дозволити і відповідно їх не обирають..
показати весь коментар
24.05.2025 13:11 Відповісти
А євреї частіше приходять до влади тому що їх вчать виживати ще з малку в синагозі, різними розповідями, плюс вони згуртованіші і один одного тягнуть,

А переважну більшість українців в церкві вчать поклонятись та смирення...
показати весь коментар
24.05.2025 13:13 Відповісти
Особливо важкопримирима позиція жертви агресії України. Так, панове "аналітики Fitch"?
показати весь коментар
24.05.2025 12:41 Відповісти
Кацапстан -це нацистська Німеччина 2.0. І кацапи ненавидять українців, як гітлерівці ненавиділи євреїв. Доки оця вся Західна шелупонь не усвідомить цей простий факт-доти будуть оці абсурдні балачки про "сторони".
показати весь коментар
24.05.2025 12:53 Відповісти
О. Приперлася кацапня дірява. Його банять-а воно все одно лізе. Пішла звідси,бл@дюга.
показати весь коментар
24.05.2025 13:19 Відповісти
Орки завжди були такими по історії, їх правителі постійно цим користуються, знаходять зовнішнього ворога, щоб раби сиділи в покорі. Проста і успішна стратегія управління тупого стада.

А Заходу пох... їм головне щоб для них загрози не було і ресурси дешеві. Почитайте як під час голодомору американські компанії не хотіли реструктиризації боргу совка по кредитах і тому совок збільшив експорт подешевілого зерна. І всі в світі знали що це зерно відібране у селян які вмирають з голоду, але гроші не пахнуть...
показати весь коментар
24.05.2025 13:08 Відповісти
важкопримиримі позиції сторін.
вічне протистояння вбивці і жертви
показати весь коментар
24.05.2025 13:07 Відповісти
Які-небудь домовленності між Україною та мордером можливі лише в 1 випадку: фронт зупиниться і простоїть мнімум півроку. путін та росіяни НІКОЛИ не зупиняться, якщо вони просуваються в сутки хоть на 1 метр і навіть коли втрачають при цьому тисячі орків. Захід : або цього не розуміє або зацікавлений щоб зупинки не було. Я особисто впевнений в другому.
показати весь коментар
24.05.2025 13:11 Відповісти
Домовленості тільки будуть тоді, коли ми почнемо воювати не за рахунок мужності військових, а налагодим реальне виробництво високоточного озброєння та будемо наносити удари в тил, вибиваючи постачання. Поки тільки йде шоу, з тих ударів беспілотниками, можливо 10% долітають до цілі, через наявність великої кількості гелікоптерів та винищувачів у ворога.

Те саме заяви по 1.5 млн дронів, залишились тільки заявами, в реальності більшість вироблених дронів необхідно переробляти на інші частоти, міняти камери і батареї, тому військові дальше просять у волонтерів дрони....
Також проблеми з мінами, недостатність артилерії, відсутність ракет у Ф16. Укріплення, яких ніхто не використовує через їх непродуманість...
показати весь коментар
24.05.2025 13:20 Відповісти
Та ви що?
показати весь коментар
24.05.2025 14:11 Відповісти
Для того , аби припинити війну , укладати якусь мирну угоду не потрібно !
показати весь коментар
24.05.2025 15:35 Відповісти
 
 