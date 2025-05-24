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Новости Мирные переговоры
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Мирное соглашение между Украиной и РФ маловероятно из-за непримиримых позиций сторон, - Fitch Ratings

Переговоры Украины и РФ

Fitch Ratings не ожидает, что в ближайшее время Украина и Россия договорятся о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное агентство Fitch Ratings.

Как отмечается, в середине мая делегации из России и Украины впервые три года назад провели прямые переговоры в Стамбуле, впрочем без какого-либо прорыва.

"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", - убеждены в агентстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стремится устранить США из переговорного процесса, - Сибига

Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

Автор: 

Fitch (101) прекращения огня (271)


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Топ комментарии
+3
Вже євреї винні, а от у мене в місті мер чистий націоналіст, в вившиванці постійно ходить , належить до патріотичної партії, але вже забудовує кожен клаптик землі, всі сквери, навіть заводи закриває, щоб забудувати, ніодної нової школи чи спортивного закладу для молоді, хоча кількість населення зросла в рази, хіба роблять вигляд що типу будують як державні, щоб дати дозвіл на будівництво, а ті потім стають приватні.

Це не національність винна це толерантність до корупції більшості виборців, та те що вони голосують тільки за тих хто більше казок розповість і має більше фінансування на проведення кампанії. Але чогось нікого ніколи не хвилює для чого кандидат, вкладає такі кошти... Ну або чого олігарх відправляє директора якогось свого підприємства чи помічника і дає кошти на його кампанію....

Просто вибори в Україні за часів Кучми, перетворились на таку собі інвестицію, яку потім успішно відбивають, коли приходять до влади...
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24.05.2025 13:02
+2
Орки завжди були такими по історії, їх правителі постійно цим користуються, знаходять зовнішнього ворога, щоб раби сиділи в покорі. Проста і успішна стратегія управління тупого стада.

А Заходу пох... їм головне щоб для них загрози не було і ресурси дешеві. Почитайте як під час голодомору американські компанії не хотіли реструктиризації боргу совка по кредитах і тому совок збільшив експорт подешевілого зерна. І всі в світі знали що це зерно відібране у селян які вмирають з голоду, але гроші не пахнуть...
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24.05.2025 13:08
+2
Домовленості тільки будуть тоді, коли ми почнемо воювати не за рахунок мужності військових, а налагодим реальне виробництво високоточного озброєння та будемо наносити удари в тил, вибиваючи постачання. Поки тільки йде шоу, з тих ударів беспілотниками, можливо 10% долітають до цілі, через наявність великої кількості гелікоптерів та винищувачів у ворога.

Те саме заяви по 1.5 млн дронів, залишились тільки заявами, в реальності більшість вироблених дронів необхідно переробляти на інші частоти, міняти камери і батареї, тому військові дальше просять у волонтерів дрони....
Також проблеми з мінами, недостатність артилерії, відсутність ракет у Ф16. Укріплення, яких ніхто не використовує через їх непродуманість...
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24.05.2025 13:20
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Правила форума Совет форумчан
не "важкопримиримі", а НЕПРИМИРИМІ
Тому лаптєстан потрібно розвалювати зсередини. Ця істина має дійти в головешки сильних світу цього.
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24.05.2025 12:29 Ответить
зачем )(уйло будет подписывать мирные соглашения ?

Не вижу ни одной причины зачем московитам это надо ?
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24.05.2025 12:32 Ответить
Позиція рассеї відома вони її навіть не приховують,це знищення України як держави і українців як нації,позиція України -вижити.
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24.05.2025 12:36 Ответить
Це ж треба, які ці українці непоступливі. Якби не вони, війна б давно закінчилася
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24.05.2025 12:36 Ответить
Вже євреї винні, а от у мене в місті мер чистий націоналіст, в вившиванці постійно ходить , належить до патріотичної партії, але вже забудовує кожен клаптик землі, всі сквери, навіть заводи закриває, щоб забудувати, ніодної нової школи чи спортивного закладу для молоді, хоча кількість населення зросла в рази, хіба роблять вигляд що типу будують як державні, щоб дати дозвіл на будівництво, а ті потім стають приватні.

Це не національність винна це толерантність до корупції більшості виборців, та те що вони голосують тільки за тих хто більше казок розповість і має більше фінансування на проведення кампанії. Але чогось нікого ніколи не хвилює для чого кандидат, вкладає такі кошти... Ну або чого олігарх відправляє директора якогось свого підприємства чи помічника і дає кошти на його кампанію....

Просто вибори в Україні за часів Кучми, перетворились на таку собі інвестицію, яку потім успішно відбивають, коли приходять до влади...
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24.05.2025 13:02 Ответить
Слух.. ти ушльопок я не єврей, я українець зі всіх віток, але ви настільки тупі що не бачити що це не національність вбиває країну з середини, а корупція і те що виборцям 30 років було пох... кого обирають..
Їм головне красиву картинку на виборах створити, але на цю картинку потрібні значні кошти, тому нормальні кандидати не можуть собі дозволити і відповідно їх не обирають..
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24.05.2025 13:11 Ответить
А євреї частіше приходять до влади тому що їх вчать виживати ще з малку в синагозі, різними розповідями, плюс вони згуртованіші і один одного тягнуть,

А переважну більшість українців в церкві вчать поклонятись та смирення...
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24.05.2025 13:13 Ответить
Особливо важкопримирима позиція жертви агресії України. Так, панове "аналітики Fitch"?
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24.05.2025 12:41 Ответить
Кацапстан -це нацистська Німеччина 2.0. І кацапи ненавидять українців, як гітлерівці ненавиділи євреїв. Доки оця вся Західна шелупонь не усвідомить цей простий факт-доти будуть оці абсурдні балачки про "сторони".
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24.05.2025 12:53 Ответить
О. Приперлася кацапня дірява. Його банять-а воно все одно лізе. Пішла звідси,бл@дюга.
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24.05.2025 13:19 Ответить
Орки завжди були такими по історії, їх правителі постійно цим користуються, знаходять зовнішнього ворога, щоб раби сиділи в покорі. Проста і успішна стратегія управління тупого стада.

А Заходу пох... їм головне щоб для них загрози не було і ресурси дешеві. Почитайте як під час голодомору американські компанії не хотіли реструктиризації боргу совка по кредитах і тому совок збільшив експорт подешевілого зерна. І всі в світі знали що це зерно відібране у селян які вмирають з голоду, але гроші не пахнуть...
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24.05.2025 13:08 Ответить
важкопримиримі позиції сторін.
вічне протистояння вбивці і жертви
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24.05.2025 13:07 Ответить
Які-небудь домовленності між Україною та мордером можливі лише в 1 випадку: фронт зупиниться і простоїть мнімум півроку. путін та росіяни НІКОЛИ не зупиняться, якщо вони просуваються в сутки хоть на 1 метр і навіть коли втрачають при цьому тисячі орків. Захід : або цього не розуміє або зацікавлений щоб зупинки не було. Я особисто впевнений в другому.
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24.05.2025 13:11 Ответить
Домовленості тільки будуть тоді, коли ми почнемо воювати не за рахунок мужності військових, а налагодим реальне виробництво високоточного озброєння та будемо наносити удари в тил, вибиваючи постачання. Поки тільки йде шоу, з тих ударів беспілотниками, можливо 10% долітають до цілі, через наявність великої кількості гелікоптерів та винищувачів у ворога.

Те саме заяви по 1.5 млн дронів, залишились тільки заявами, в реальності більшість вироблених дронів необхідно переробляти на інші частоти, міняти камери і батареї, тому військові дальше просять у волонтерів дрони....
Також проблеми з мінами, недостатність артилерії, відсутність ракет у Ф16. Укріплення, яких ніхто не використовує через їх непродуманість...
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24.05.2025 13:20 Ответить
Та ви що?
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24.05.2025 14:11 Ответить
Для того , аби припинити війну , укладати якусь мирну угоду не потрібно !
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24.05.2025 15:35 Ответить
 
 