Мирное соглашение между Украиной и РФ маловероятно из-за непримиримых позиций сторон, - Fitch Ratings

Fitch Ratings не ожидает, что в ближайшее время Украина и Россия договорятся о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное агентство Fitch Ratings.

Как отмечается, в середине мая делегации из России и Украины впервые три года назад провели прямые переговоры в Стамбуле, впрочем без какого-либо прорыва.

"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", - убеждены в агентстве.

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Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.