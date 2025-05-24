Мирное соглашение между Украиной и РФ маловероятно из-за непримиримых позиций сторон, - Fitch Ratings
Fitch Ratings не ожидает, что в ближайшее время Украина и Россия договорятся о полном и всеобъемлющем прекращении огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное агентство Fitch Ratings.
Как отмечается, в середине мая делегации из России и Украины впервые три года назад провели прямые переговоры в Стамбуле, впрочем без какого-либо прорыва.
"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", - убеждены в агентстве.
Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.
Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.
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Тому лаптєстан потрібно розвалювати зсередини. Ця істина має дійти в головешки сильних світу цього.
Не вижу ни одной причины зачем московитам это надо ?
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