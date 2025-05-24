Россия стремится устранить США из переговорного процесса, - Сибига

Стратегия России заключается в том, чтобы добиться того, чтобы США вышли из переговорного процесса по установлению мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США. Мы нуждаемся в вовлеченности США. Мы приветствуем мирные усилия США. Мы приветствуем мирные усилия президента Трампа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига напомнил о встрече делегаций Украины и РФ в Стамбуле, 16 мая. Он отметил, что никакие новые требования России для продолжения переговорного процесса не являются допустимыми.

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"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия. Потому что там была достигнута четкая договоренность. Если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации, а именно: первое - обмен военнопленными, и сегодня он начался", - сказал министр.

По словам главы МИД, второй пункт которого удалось достичь - это обмен видениями относительно будущего перемирия.

"Мы ждем от российской стороны их видение, их концепт, их предложения относительно будущего безусловного перемирия. Относительно параметров будущего безусловного перемирия. Мы, со своей стороны, тоже готовим наше видение, которое также передадим российской стороне", - сказал Сибига.

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