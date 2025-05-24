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Новости Мирные переговоры
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Россия стремится устранить США из переговорного процесса, - Сибига

Сибига о том, что РФ хочет отстранения США от переговоров

Стратегия России заключается в том, чтобы добиться того, чтобы США вышли из переговорного процесса по установлению мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США. Мы нуждаемся в вовлеченности США. Мы приветствуем мирные усилия США. Мы приветствуем мирные усилия президента Трампа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига напомнил о встрече делегаций Украины и РФ в Стамбуле, 16 мая. Он отметил, что никакие новые требования России для продолжения переговорного процесса не являются допустимыми.

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"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия. Потому что там была достигнута четкая договоренность. Если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации, а именно: первое - обмен военнопленными, и сегодня он начался", - сказал министр.

По словам главы МИД, второй пункт которого удалось достичь - это обмен видениями относительно будущего перемирия.

"Мы ждем от российской стороны их видение, их концепт, их предложения относительно будущего безусловного перемирия. Относительно параметров будущего безусловного перемирия. Мы, со своей стороны, тоже готовим наше видение, которое также передадим российской стороне", - сказал Сибига.

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Автор: 

россия (96038) США (27055) Сибига Андрей (475)


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Топ комментарии
+4
Та сша не сильно проти. Вірніше обома руками за, але не знають як зберегти крихти репутації
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24.05.2025 00:24
+3
Все чьотко по оманському договорняку...
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24.05.2025 06:32
+1
Україна вибрала курс на Європу. Воно не вірить у Європу, то чому сидиш при владі? Поглянь скільки зброї надала Європа та США. За три роки війни США передали Україні 31 танк. Та ще й не робочі. Мабуть, віриш, що 31 танк США принесе перемогу? Краще йди у відставку.
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24.05.2025 00:57
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Правила форума Совет форумчан
А це вже залежить від того, як пукін домовився з Трампом (все лише за попередньою згодою).
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24.05.2025 00:19 Ответить
Та сша не сильно проти. Вірніше обома руками за, але не знають як зберегти крихти репутації
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24.05.2025 00:24 Ответить
Україна вибрала курс на Європу. Воно не вірить у Європу, то чому сидиш при владі? Поглянь скільки зброї надала Європа та США. За три роки війни США передали Україні 31 танк. Та ще й не робочі. Мабуть, віриш, що 31 танк США принесе перемогу? Краще йди у відставку.
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24.05.2025 00:57 Ответить
За одно, нехай прихопить. і ту льоху маркарову....
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24.05.2025 07:46 Ответить
Все чьотко по оманському договорняку...
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24.05.2025 06:32 Ответить
Виглядає так, що США самі того прагнуть.
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24.05.2025 06:38 Ответить
Росія прагне, росія зробила, росія робить..., а що ви зробили, щоб у росії не було жодних шансів? Що на полі бою, що на міжнародній арені слугориги тільки критикують партнерів, переводять негатив від себе на США, на Трампа та інших лідерів, а самі діють чомусь на користь ворога.
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24.05.2025 08:00 Ответить
Та ще і людей слуги пробують перевести в потрібне русло,типу,бачте,це Трамп винен.
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24.05.2025 10:45 Ответить
Ну да!
Трамп сам цього прагне як ніхто інший. Агентура путінська
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24.05.2025 09:20 Ответить
Їднако,що розуміє Сибіга.
А антитрампівську істерію в Україні хто завів і з якою метою?
Напр.зараз по радіо НВ, ведуча В.Лазур,професійна журналістка,з радіо Свобода, вислуховує одного експерта(Огризко), який заявляє: президент США Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна.
Нічого не поправляє,слухає і далі його монолог,ніби воно так і є,при тому,що зарплату отримує з р.Свобода,яка фінансується США.
Що можна тоді хотіти від простолюдин,які легко даються на кремл.нарративи?
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24.05.2025 10:39 Ответить
Як все в Зельоних легко! Від "путін боїться, що США вийде з переговорного процесу, тому на днях підпише договір про перемир'я" до "путін прагне усунути США від перемовин", пройшло часу з тиждень.
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24.05.2025 12:17 Ответить
 
 