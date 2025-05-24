Росія прагне усунути США з переговорного процесу, - Сибіга

Стратегія Росії полягає в тому, щоб добитися того, аби США вийшли з переговорного процесу щодо встановлення миру в України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вірю в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США. Ми потребуємо залученості США. Ми вітаємо мирні зусилля США. Ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга нагадав про зустріч делегацій України та РФ в Стамбулі, 16 травня. Він зазначив, що жодні нові вимоги Росії для продовження переговорного процесу не є припустимими.

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"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови. Тому що там було досягнуто чіткої домовленості. Якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації, а саме: перше - обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався", - сказав міністр.

За словами глави МЗС, другий пункт якого вдалося досягти - це обмін баченнями щодо майбутнього перемир'я.

"Ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я. Щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я. Ми, зі свого боку, теж готуємо наше бачення, яке також передамо російській стороні", - сказав Сибіга.

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