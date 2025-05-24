УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5826 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 134 11

Росія прагне усунути США з переговорного процесу, - Сибіга

Сибіга про те, що РФ хоче усунення США від перемовин

Стратегія Росії полягає в тому, щоб добитися того, аби США вийшли з переговорного процесу щодо встановлення миру в України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вірю в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США. Ми потребуємо залученості США. Ми вітаємо мирні зусилля США. Ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга нагадав про зустріч делегацій України та РФ в Стамбулі, 16 травня. Він зазначив, що жодні нові вимоги Росії для продовження переговорного процесу не є припустимими.

Читайте також: Росія ніби хоче переговорів, але робить все, щоб уникнути мирного рішення, - МЗС Франції

"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови. Тому що там було досягнуто чіткої домовленості. Якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації, а саме: перше - обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався", - сказав міністр.

За словами глави МЗС, другий пункт якого вдалося досягти - це обмін баченнями щодо майбутнього перемир'я.

"Ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я. Щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я. Ми, зі свого боку, теж готуємо наше бачення, яке також передамо російській стороні", - сказав Сибіга.

Читайте також: США хочуть, щоб РФ усунула Мединського від переговорів, - Bloomberg

Автор: 

росія (65856) США (23303) Сибіга Андрій (479)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Та сша не сильно проти. Вірніше обома руками за, але не знають як зберегти крихти репутації
показати весь коментар
24.05.2025 00:24
+3
Все чьотко по оманському договорняку...
показати весь коментар
24.05.2025 06:32
+1
Україна вибрала курс на Європу. Воно не вірить у Європу, то чому сидиш при владі? Поглянь скільки зброї надала Європа та США. За три роки війни США передали Україні 31 танк. Та ще й не робочі. Мабуть, віриш, що 31 танк США принесе перемогу? Краще йди у відставку.
показати весь коментар
24.05.2025 00:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А це вже залежить від того, як пукін домовився з Трампом (все лише за попередньою згодою).
показати весь коментар
24.05.2025 00:19 Відповісти
Та сша не сильно проти. Вірніше обома руками за, але не знають як зберегти крихти репутації
показати весь коментар
24.05.2025 00:24 Відповісти
Україна вибрала курс на Європу. Воно не вірить у Європу, то чому сидиш при владі? Поглянь скільки зброї надала Європа та США. За три роки війни США передали Україні 31 танк. Та ще й не робочі. Мабуть, віриш, що 31 танк США принесе перемогу? Краще йди у відставку.
показати весь коментар
24.05.2025 00:57 Відповісти
За одно, нехай прихопить. і ту льоху маркарову....
показати весь коментар
24.05.2025 07:46 Відповісти
Все чьотко по оманському договорняку...
показати весь коментар
24.05.2025 06:32 Відповісти
Виглядає так, що США самі того прагнуть.
показати весь коментар
24.05.2025 06:38 Відповісти
Росія прагне, росія зробила, росія робить..., а що ви зробили, щоб у росії не було жодних шансів? Що на полі бою, що на міжнародній арені слугориги тільки критикують партнерів, переводять негатив від себе на США, на Трампа та інших лідерів, а самі діють чомусь на користь ворога.
показати весь коментар
24.05.2025 08:00 Відповісти
Та ще і людей слуги пробують перевести в потрібне русло,типу,бачте,це Трамп винен.
показати весь коментар
24.05.2025 10:45 Відповісти
Ну да!
Трамп сам цього прагне як ніхто інший. Агентура путінська
показати весь коментар
24.05.2025 09:20 Відповісти
Їднако,що розуміє Сибіга.
А антитрампівську істерію в Україні хто завів і з якою метою?
Напр.зараз по радіо НВ, ведуча В.Лазур,професійна журналістка,з радіо Свобода, вислуховує одного експерта(Огризко), який заявляє: президент США Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна.
Нічого не поправляє,слухає і далі його монолог,ніби воно так і є,при тому,що зарплату отримує з р.Свобода,яка фінансується США.
Що можна тоді хотіти від простолюдин,які легко даються на кремл.нарративи?
показати весь коментар
24.05.2025 10:39 Відповісти
Як все в Зельоних легко! Від "путін боїться, що США вийде з переговорного процесу, тому на днях підпише договір про перемир'я" до "путін прагне усунути США від перемовин", пройшло часу з тиждень.
показати весь коментар
24.05.2025 12:17 Відповісти
 
 