2 040 7
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі ввечері 24 травня пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
До цього в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одесити , бережіть себе !!
не хочуть , але мусять ,
для обміну на наших хлопців !!