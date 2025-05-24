УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6016 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Одеси
2 040 7

В Одесі пролунали вибухи

Вибухи в Одесі 24 травня

В Одесі ввечері 24 травня пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

До цього в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте: Удар балістикою по порту в Одесі: чоловік помер у лікарні від отриманих поранень

Автор: 

обстріл (28948) Одеса (5492) Одеська область (3271) Одеський район (180)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Києві повітряна тривога !!

Одесити , бережіть себе !!
показати весь коментар
24.05.2025 23:52 Відповісти
Зараз Шахідамі виснажують нашу ППО, бо русня підняла 6 од Ту-95, ще в Чорному морі пару носіїв плаває, на ранок можливий потужний обстріл. Тримаймося.
показати весь коментар
24.05.2025 23:53 Відповісти
Як я їми гидую, рахованами.
показати весь коментар
24.05.2025 23:57 Відповісти
кто еще хочет брать руских в плен !!!???(((
показати весь коментар
25.05.2025 00:06 Відповісти
Мы украинцы потому, что не нарушаем международное право
показати весь коментар
25.05.2025 00:10 Відповісти
Ми, українці, користуємося українською мовою.
показати весь коментар
25.05.2025 00:13 Відповісти
До полону брати терористів і окупантів нормальні украінці
не хочуть , але мусять ,
для обміну на наших хлопців !!
показати весь коментар
25.05.2025 00:20 Відповісти
 
 