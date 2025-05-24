В Одесі пролунали вибухи

В Одесі ввечері 24 травня пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

До цього в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

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