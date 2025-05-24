В Одессе прогремели взрывы

В Одессе вечером 24 мая прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

До этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

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