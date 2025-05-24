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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе вечером 24 мая прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
До этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.
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Одесити , бережіть себе !!
не хочуть , але мусять ,
для обміну на наших хлопців !!