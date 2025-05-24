РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6357 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
2 040 7

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы в Одессе 24 мая

В Одессе вечером 24 мая прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

До этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Читайте: Удар баллистикой по порту в Одессе: мужчина скончался в больнице от полученных ранений

Автор: 

обстрел (27626) Одесса (7915) Одесская область (3621) Одесский район (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Києві повітряна тривога !!

Одесити , бережіть себе !!
показать весь комментарий
24.05.2025 23:52 Ответить
Зараз Шахідамі виснажують нашу ППО, бо русня підняла 6 од Ту-95, ще в Чорному морі пару носіїв плаває, на ранок можливий потужний обстріл. Тримаймося.
показать весь комментарий
24.05.2025 23:53 Ответить
Як я їми гидую, рахованами.
показать весь комментарий
24.05.2025 23:57 Ответить
кто еще хочет брать руских в плен !!!???(((
показать весь комментарий
25.05.2025 00:06 Ответить
Мы украинцы потому, что не нарушаем международное право
показать весь комментарий
25.05.2025 00:10 Ответить
Ми, українці, користуємося українською мовою.
показать весь комментарий
25.05.2025 00:13 Ответить
До полону брати терористів і окупантів нормальні украінці
не хочуть , але мусять ,
для обміну на наших хлопців !!
показать весь комментарий
25.05.2025 00:20 Ответить
 
 